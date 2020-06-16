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炎亞綸問選總統 柯文哲這麼回

聯合報 / 記者陳惠惠／台北即時報導
圖／取自柯文哲臉書
圖／取自柯文哲臉書

台北市長柯文哲和夫人陳佩琪同台，上公視節目「36題愛上你」，主持人之一的炎亞綸問，未來會不會進總統府？柯文哲說，這不是他決定的，就認真地過每一天，如果可以，就試著快樂地過每一天，若做不到，就裝著快樂地過每一天。

陳佩琪近來在臉書頻頻發文，從酒店解封到小明的醫療和受教權等，遭外界解讀是「逆時中」，炎亞綸也談起敏感的「逆時中」話題，柯說，台灣到現在防疫還算做得不錯，但他覺得，在防疫和經濟發展取一個平衡就可以了，只要國外疫情沒解決，台灣就永遠有威脅，但也不可能每天都繃那麼緊，否則經濟會先垮掉，平衡就可以了，目前為止台灣都表現得很好。

節目裡也問到在「一日幕僚」走紅的「學姐」黃瀞瑩，市府發言人是否都像黃一樣漂亮，柯回答，幕僚都是透過助理去找助理，他也想不通為學姐會紅，市府裡跟她一樣漂亮的人很多，為何只有她特別紅，研究很久還是想不出來。

陳佩琪說，跟學姐參加幾次活動看到她的能力，工作很盡責，工作能力是很大加分。

陳佩琪

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