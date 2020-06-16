陳其邁請辭備戰高市長 沈榮津將出線副閣揆、王美花接經長

民進黨中常會明天將通過徵召行政院副院長陳其邁參與高雄市長補選案。陳其邁確定獲得民進黨提名，也向行政院長蘇貞昌請辭，後天參加最後一次行政院會就「畢業」。據了解，經濟部長沈榮津可望接任行政院副院長，經濟部長遺缺將由經濟部政務次長王美花升任。

為全力備戰，陳其邁已向蘇貞昌提出辭呈，官邸也收拾完畢。行政院發言人丁怡銘表示，陳其邁辭職簽呈應已送進院長室，等蘇揆簽署後確認。陳其邁離開行政院後，蘇揆當天下午將徵詢副院長繼任人選。據指出，行政院預計周五舉行記者會，對外公布人選。

民進黨中常會明天下午將討論「高雄市第三屆市長出缺補選本黨提名候選人徵召人選同意案」，黨主席蔡英文將徵召陳其邁代表民進黨參選高雄市長補選，也可望在會中獲無異議通過。中常會後，民進黨將舉行高雄市長補選徵召提名記者會，蔡主席與桃園市長鄭文燦與台南市長黃偉哲，將陪同陳其邁出席記者會。

對陳其邁請辭後的副院長職缺，據指出，若無意外情況，在過去幾個月來，參與新冠肺炎防疫工作表現優異的沈榮津，可望接任行政院副院長。

據了解，沈榮津出線，除了防疫表現之外，最主要是疫情衝擊最大的就是經濟層面，沈榮津去年在經濟部長任內，對於吸引台商回台投資、外商加碼投資台灣等執政目標，皆有亮麗表現；今年爆發新冠肺炎時，配合疫情中心解決口罩、防護衣等後勤防疫裝備。

無論接下來疫情趨緩與否，提振後疫情時代的經濟是人民最迫切的需求，因此，執政團隊在多方考量後，決定由基層出身的沈榮津出任行政院副院長，也回應先前需要有財經背景副閣揆的民意呼聲。

至於沈榮津的遺缺，將由王美花升任。王美花是國安會秘書長顧立雄的妻子，夫妻同任政府要職。

據指出，王美花也是一路從基層做起，長期在經濟產業部門，熟稔執政目標及政策，與沈榮津搭配良好，更在防疫期間表現稱職。其次，先前民間團體批評閣員女性比率太低，因此，王美花出任經濟部長，也是回應民間對閣員性別比例的建議。相關新聞見A4