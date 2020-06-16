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蔡、蘇出訪沒有邀侯 葉元之：差點被考有多少停車位

聯合報 / 記者王敏旭／新北即時報導
蔡英文總統、行政院長蘇貞昌等人今走訪九份、瑞芳，新北市長侯友宜未陪同，新北市議員葉元之說，還好侯友宜沒去，不然就要被蘇貞昌考九份停車格有幾個。圖／報系資料照片
蔡英文總統、行政院長蘇貞昌等人今走訪九份、瑞芳，新北市長侯友宜未陪同，新北市議員葉元之說，還好侯友宜沒去，不然就要被蘇貞昌考九份停車格有幾個。圖／報系資料照片

蔡英文總統、行政院長蘇貞昌等人今走訪九份、瑞芳，新北市長侯友宜未陪同，民進黨新北市議員戴瑋姍、張志豪今接連在市議會提出質詢。國民黨新北市議員葉元之則說，還好侯友宜沒去，不然就要被蘇貞昌考九份停車格有幾個

侯友宜今上午受訪指出，今天看報紙才知道，但不管政府哪個官員，只要願意來新北振興經濟、帶動觀光、促進消費，他都非常歡迎及感謝。蔡英文、蘇貞昌受訪都表示，侯忙於市政就沒特別邀請，也感謝侯市長的歡迎。

戴瑋姍認為，總統難得來九份為新北拚觀光、拚經濟，市長知道後沒有請觀光局有任何協助，市府沒有利用這機會為新北拚觀光，這真的很可惜。張志豪則說，市長說要看報紙才知道，新聞局未盡責報告市長。

葉元之說，幸好總統知道侯市長太忙所以沒有通知，不然就要被問九份有多少個停車位，蘇貞昌上次去高雄榮總屏東分院，考醫院院長地下停車場有幾個停車格，院長答不出來就挨罵。

葉元之表示，今多名民進黨議員說侯友宜沒去，就是要侯友宜沒被邀請也要自己貼上去，難道蔡英文、蘇貞昌去逛個街就要地方首長去陪，沒去陪就是不對，難道官威很大？所以他才會說侯市長沒去是逃過一劫，不然就要被問九份有多少停車格。

侯友宜 九份 蘇貞昌 葉元之

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