首位女性！蔡總統任命 蕭美琴出任駐美代表

總統府發言人張惇涵表示，蔡總統已在今天稍早正式任命現任國家安全會議諮詢委員蕭美琴擔任我國駐美國代表，成為史上首位女性駐美代表。張惇涵說，美國是台灣最重要的國際夥伴，蔡總統期許蕭美琴勉力貢獻所長，在既有的堅實基礎上，持續強化台美兩國間關係，為國家也為區域間的繁榮穩定創造更多的可能。

張惇涵表示，蕭美琴長期致力於台灣國際關係與各項對外事務的推動，20多年來，除曾任4屆立法委員，有超過10年以上的外交及國防委員會專業問政經驗，更歷任包括亞洲民主自由聯盟（CALD）主席、國際自由政黨聯盟（LI）副主席等國際組織重要職務，對於國際局勢有深入了解，特別在台美關係、政黨外交、國會外交與台灣的國際參與上，都有長期的貢獻，在國際事務及外交圈深獲肯定與信賴，她的提名也迅速獲得美國政府同意。

張惇涵表示，近期疫情仍在國際各地蔓延，國際政經情勢急速變遷，美國作為台灣最重要的國際夥伴，未來無論在經貿上更緊密的合作，乃至於印太區域安全穩定的促進上，台美關係的穩健發展都至關重要；因此，蔡總統特別任命蕭美琴擔任我國駐美代表，相信以蕭美琴豐富而廣闊的國際視野，以及20多年來參與國際事務的豐富經驗與能力，必定可以襄助總統推動未來台美各項重要工作，助益兩國關係的長足進展。

【中央社台北16日電】

總統蔡英文任命國安會諮詢委員蕭美琴為駐美代表。熟悉國際事務的民進黨立委羅致政指出，蔡總統十分信任蕭美琴，而以蕭美琴的能力，未來台美間的訊息傳達將可十分精準。

總統府發言人張惇涵表示，美國是台灣最重要的國際夥伴，蔡總統期許蕭美琴在既有堅實基礎上，持續強化台美關係，為國家、也為區域繁榮穩定創造更多可能。

蕭美琴為美國哥倫比亞大學碩士，專業為國際關係。她曾任4屆立委，在立法院外交及國防委員會的問政經驗超過10年，也曾任民進黨國際部主任。她將是台灣歷來第一位女性駐美代表。

現任民進黨國際部主任的羅致政告訴中央社，蕭美琴雖非專業外交官出身，但外交經歷豐富，具國際組織和對美工作等實務經驗，專業能力是黨內少見。

羅致政說，蔡總統十分信任蕭美琴；考量蕭美琴的專業，以及對蔡總統和台美事務的深入了解，她將可精準傳達總統的訊息給美方，美方的訊息也能精準傳達給總統。

一名知情人士受訪時說，蕭美琴多年來十分認真經營安全事務，在前總統陳水扁政府時代即深入參與各項對外工作，也充分展現「既接地氣、又接洋氣」的特色。她有足夠能力和眼光整合國防、外交、經濟、科技等安全事務，而以上4個領域也是目前台美安全合作的4大支柱。

知情人士還說，蕭美琴理性、穩健、講求專業的決策和行為模式，也是獲美方信任的一大原因。