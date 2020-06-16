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監委糾正氣爆捐款不當運用 高市府：善款運用無不法

聯合報 / 記者蔡孟妤／高雄即時報導

高雄731氣爆發生近6年，監察院今通過糾正高雄市政府，指市府有不當運用民間捐款等情形。高市府強調，氣爆善款運用並無不法，外界輿論的臆測及誤導應就此終結。

高市府表示，有關氣爆善款使用已歷經市府內部政風調查、外部審計、檢調、監察院等調查，並無不法，外界輿論的臆測及誤導應就此終結。氣爆善款委員會始終由多數的災民代表及民間公正人士主導，市府擔任輔助角色，公務員依法行政，只希望能為災民進行最好的照顧。

對於監察院調查意見，市府說明表示，關於台灣區珠寶工業同業公會捐贈的3204萬1910元支票1張，經查證並無此張支票捐入，所稱捐款金額3204萬1910元，實為珠寶同業相關個人或公司行號分別開立的20張支票，市府皆確實依照捐款人意志開具共計72張收據，並無不相符的狀況。

對於監察院糾正消防局購置災防設備，市府表示，還原當年社會氛圍，消防員遭遇重大損失，眾多善款是指定捐給消防員改善設備，因此消防局使用指定捐款及部分非指定捐款，經獨立的善款委員會核定後才執行，並無違誤。

至於質疑市府以善款委任律師提起求償訴訟，市府表示，查大法官釋字540號解釋，認行政機關得採取私法上的手段來達成給付行政的目的。市府為協助災民回歸正常生活，使其脫免訟累，當然可以受讓債權，以取得訴訟實施權，代災民訴訟，因此，求償訴訟的律師費自然是用於災民身上，並無法理疑慮。

高市府表示，如果與災民自行個別起訴而不參加債權讓與的律師費相較，求償訴訟的律師費顯較低廉，調查報告不但對此略而不談，且又只針對標的較小的案件加以指摘，亦有不公。

市府並指，上訴利益不能僅計算敗訴金額，如起訴金額100萬，假設一審判市府及災民可以拿到99萬9000元，因對造提起上訴，二審也有可能就市府一審勝訴部分改判，仍須由律師就全部金額進行攻防，監察院意見認為二審不該花律師費8000元，無異是要災民在二審放棄一審已經贏的部分，豈非罔顧災民權利？

前氣爆罹難者自救會會長陳冠榮批這是「只問顏色、不問蒼生，最後一刻還在政治鬥爭」。他說，部分監委糾正善款不應添購消防員設備，是無視善款捐贈人指定要捐給消防兄弟添購設備的心意、更是罔顧第一線救災打火弟兄的生死。

不過高雄市議會氣爆調查小組召集人、國民黨高雄市議員陳麗娜說，監委調查提出的疑慮，很多也跟小組的疑慮相同，如律師費等，監委提出糾正，讓事情更加清明、明朗，可做為公部門的警惕，避免重蹈覆轍，並立下好典範。

陳麗娜說，高雄市議會7月21日也要召開氣爆專案報告，監委的調查糾正，對高雄市議會氣爆調查小組是很大的鼓勵。

氣爆 捐款 監察院

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