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政院未核預算 監院憂國家人權委員會8月1日難如期運作

聯合報 / 記者蔡晉宇／台北即時報導
監察院表示，國家人權委員會8月1日恐無法順利運作。圖／本報系資料照
監察院表示，國家人權委員會8月1日恐無法順利運作。圖／本報系資料照

立法院去年12月10日三讀通過「監察院國家人權委員會組織法」，國家人權委員預計在8月1日開始運作。但監察院今天發出新聞稿表示，攸關新組織職權運作的監察法修正草案，立法進度仍存變數，加上行政院也迄未核定預算員額，導致監院無法進用人員，因此對於國家人權委員會能否如期展開運作，表示高度憂心。

監察院表示，已在5月12日通過監察法修正草案，函請立法院審議，並早於2月7日即去函行政院請增預算員額及所需經費，國家人權委員會的相關籌備工作也都在進行中；因此高度期待立法院能在臨時會三讀監察法修正草案，否則有關國家人權委員會委員與其他監委間如何分工，難免產生疑義，尤其對私人機構進行調查、協處，也缺乏法律依據。另外，尚有諸多配套法規須新訂或修正，也無從進行。如此勢必推遲國家人權委員會正式運作的時程。

監察院指出，主計總處雖已於3月31日函復同意監察院動支第2預備金，但最重要的預算員額，監院雖多次與行政院人事行政總處協調，但行政院至今仍未核給任何員額，相關人事作業完全無法啟動。

監察院表示，由於國家人權委員會相關行政人員的進用，依法必須透過對外公告、面試、甄選等行政程序，需要一定作業時間，而依公務人員任用法規定，監察院長張博雅於卸任前1個月不能發布人事命令，行政院遲遲未核定預算員額，確實已經影響國家人權委員會人員配置規劃作業，可能會造成今年8月1日該會掛牌，卻無專職行政人員的窘境，對於該會業務的推動，將造成嚴重影響。

監察院說明，昨人權保障委員會會議中，監察院副院長孫大川及多位監委均表達高度關切，希望各有關機關能儘速回應。

監察院 人權 行政院

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