又槓上！氣爆案馬系監委糾正高市府 蔡系不同意見反擊

高雄731氣爆發生近6年。監察院今天表示，高雄市政府處理此災害時，不當運用民間捐款購置機關執行業務所需設備，且至今未釐清收受捐款之相對應收據，因此通過糾正高雄市政府。本案由李月德、陳慶財等5位監委調查，5人均為前總統馬英九提名；另有蔡崇義、田秋堇等9位監委對該案提出不同意見書，9人中除了監委林雅鋒之外，其餘均為蔡英文總統提名，馬系與蔡系監委間的針鋒相對意味十足。

對於糾正高市府結果，監委蔡崇義、田秋堇、楊芳婉、高涌誠、趙永清、張武修、王幼玲、林盛豐、林雅鋒等9人提出不同意見表示，對報告結論無視於審計機關及衛福部等相關主管機關「未發現欠妥情事」的覆核意見，卻採信陳情人高雄市議員的陳訴，質疑委任律師酬金以善款支應，個案求償金額每案均價等，表示遺憾。

9位不同意見監委認為，調查報告在律師費用認定，以及調查程序上有所謬誤；且當時高雄市政府所處置並無不當，甚至細閱整份調查報告，處處可窺見各主管機關對於善款處置再三的肯定。

針對律師費用部分，持不同意見監委指出，調查報告以得標費用除以戶數，再指出特殊個案求償費用低於律師費用 ，而忽略集體訴訟中，訴訟標的多寡不一的事實；以錯誤邏輯所為的計算，當然有此假象及繆誤，應以全部金額計算律師費用，才是訴訟之實務。

針對調查程序部分，監委們說明，有關善款基金會係以民間代表為主，政府功能在輔佐，以客觀而言，基金會有自主使用之權，監察院實無主觀認為不當之必要，因此對於此糾正，更是無法認同。