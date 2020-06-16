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63歲生日願望 韓國瑜：台灣安全、人民有錢

聯合報 / 記者王慧瑛蔡孟妤／高雄即時報導
明天是韓國瑜63歲生日，被問到有何生日願望，他先說了一句「國泰民安風調雨順」，接著又說「台灣安全人民有錢」，呼應他參選2020總統的政見主軸。圖／本報資料照片
明天是韓國瑜63歲生日，被問到有何生日願望，他先說了一句「國泰民安風調雨順」，接著又說「台灣安全人民有錢」，呼應他參選2020總統的政見主軸。圖／本報資料照片

高雄市前市長韓國瑜今晚更新臉書封面，寫到「做對的事、幫助弱小的人、有一顆正直的心，面對逆境，都不要失去堅強的勇氣」，似乎是在說明心境。立委許淑華留言「我們都在」，為韓國瑜打氣。短短一小時累計近4千則留言，人氣依舊旺。

明天就是韓國瑜63歲生日，生日前夕更換臉書封面照片，似乎是想迎接新生活、新階段。記者 打手機問韓國瑜有何生日願望，他先說了一句「國泰民安、風調雨順」，接著又說「台灣安全、人民有錢」，呼應他先前參選2020總統時的政見主軸。

卸下高雄市長一職第5天，韓仍居住在高雄，也多次前往議長許崑源靈堂上香，持續沉澱心情、思緒。韓日前透露，許議長27日告別式後，他打算去中部待一段時間，是不是到寺廟沉潛，韓說「先保留一下，到時候再告訴大家」。

高雄市前市長韓國瑜今晚更新臉書封面，寫到「做對的事、幫助弱小的人、有一顆正直的心，面對逆境，都不要失去堅強的勇氣」，似乎是在說明心境。翻攝自韓國瑜臉書
高雄市前市長韓國瑜今晚更新臉書封面，寫到「做對的事、幫助弱小的人、有一顆正直的心，面對逆境，都不要失去堅強的勇氣」，似乎是在說明心境。翻攝自韓國瑜臉書
明天是韓國瑜63歲生日，被問到有何生日願望，他先說了一句「國泰民安風調雨順」，接著又說「台灣安全人民有錢」，呼應他參選2020總統的政見主軸。圖／本報資料照片
明天是韓國瑜63歲生日，被問到有何生日願望，他先說了一句「國泰民安風調雨順」，接著又說「台灣安全人民有錢」，呼應他參選2020總統的政見主軸。圖／本報資料照片

韓國瑜 高雄市

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