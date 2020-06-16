63歲生日願望 韓國瑜：台灣安全、人民有錢

高雄市前市長韓國瑜今晚更新臉書封面，寫到「做對的事、幫助弱小的人、有一顆正直的心，面對逆境，都不要失去堅強的勇氣」，似乎是在說明心境。立委許淑華留言「我們都在」，為韓國瑜打氣。短短一小時累計近4千則留言，人氣依舊旺。

明天就是韓國瑜63歲生日，生日前夕更換臉書封面照片，似乎是想迎接新生活、新階段。記者 打手機問韓國瑜有何生日願望，他先說了一句「國泰民安、風調雨順」，接著又說「台灣安全、人民有錢」，呼應他先前參選2020總統時的政見主軸。