快訊

獨居婦情緒不穩 中正紀念堂旁持刀丟路人釀1傷

氣爆案不當運用民間捐款 監察院糾正高雄市政府

聽新聞
test
0:00 / 0:00

氣爆案不當運用民間捐款 監察院糾正高雄市政府

聯合報 / 記者蔡晉宇／台北即時報導
高雄氣爆災情慘重，釀32死。圖／聯合報系資料照片
高雄氣爆災情慘重，釀32死。圖／聯合報系資料照片

高雄731氣爆發生近6年。監察院今天表示，高雄市政府處理此災害時，不當運用民間捐款購置機關執行業務所需設備，且至今未釐清收受捐款之相對應收據，因此通過糾正高雄市政府。本案由李月德、陳慶財等5位監委調查；另有蔡崇義、田秋堇等9位監委對該案提出不同意見書。

調查此案的監委包括李月德、陳慶財、楊美鈴、江明蒼、江綺雯等5人。查案監委表示，氣爆案事發後，高雄市政府設立捐款專戶，並訂定專戶設置管理及運用作業要點，來管理高達45.6億元款項，且明文列出10項專款專用事項；但高市府竟將專款用於觀光行銷推廣、支付電信費用等不符合原訂支用範圍，且提報的59個使用經費計畫之擬定與審議過程，也未確實敘明符合哪項專款使用規定，顯有違失。

對於部分未指定用途捐款，查案監委指出，依據災害防救法相關規定，由政府統籌處理救災事宜者，應專款專用於提供與災民救助直接有關之事項，不得挪為替代行政事務或業務之費用。但經查發現，高市府使用經費上，多有購置平時執行業務所需之設備，或是出國考察、E化公務系統，連同「高雄市731氣爆紀念裝置藝術」設施維護費使用也納入其中，未避免非直接關聯之運用，導致社會觀感不佳，恐將影響捐款者未來捐款意願，難辭其咎。

查案監委表示，高市府委任律師提起民事訴訟，向應負賠償責任者請求賠償，其律師費用以善款支應，是否與法理相符已有可議；高市府竟還無視請求金額多寡，即使個案求償金額未達1萬元，仍以每案1萬元的律師費進行訴訟，此作法亦遭質疑。

另外，查案監委也指出，經查高市府有未確實開立捐款收據狀況，如此未來恐將難以取信於民，皆構成提出糾正之理由。

捐款 高雄市 氣爆

延伸閱讀

藍推曾麗燕補選議長 綠將在下周協商推人選

影／國民黨推高雄市議長補選人選 下午可能出爐

高鳳仙：尊重總統提名監委職權 絕無異議

許倍銘案 監委籲法務部研提再審

相關新聞

氣爆案不當運用民間捐款 監察院糾正高雄市政府

高雄731氣爆發生近6年。監察院今天表示，高雄市政府處理此災害時，不當運用民間捐款購置機關執行業務所需設備，且至今未釐清...

熱斃了！ 難得一見蔡總統摘下眼鏡的模樣

蔡英文總統下午走訪新北瑞芳，先逛老街，再到當地廟宇青雲殿參拜。由於天氣炎熱，蔡總統即便一身輕裝，仍難敵戶外超過35度的高...

影／被塑膠？蔡、蘇遊九份不揪 陳時中自嘲人氣下滑

衛福部健保署日前針對醫材，公告8大類「自付差額」醫材費用上限，引發爭議，也讓府院相當關切，昨日行政院長蘇貞昌出席警察節活...

又槓上！氣爆案馬系監委糾正高市府 蔡系不同意見反擊

高雄731氣爆發生近6年。監察院今天表示，高雄市政府處理此災害時，不當運用民間捐款購置機關執行業務所需設備，且至今未釐清...

63歲生日願望 韓國瑜：台灣安全、人民有錢

高雄市前市長韓國瑜今晚更新臉書封面，寫到「做對的事、幫助弱小的人、有一顆正直的心，面對逆境，都不要失去堅強的勇氣」，似乎...

【重磅快評】蔡、蘇九份拚經濟 陳時中為何被缺席？

行政院長蘇貞昌因自費醫材議題風波批衛福部思慮不周，有媒體解讀是在給衛福部長陳時中臉色，對此，行政院指媒體意圖引導讀者產生...

影／蔡壁如柯關係決裂？ 王世堅譏：因她在黨內垂簾聽政

民眾黨進軍國會近半年，被視為是台北市長柯文哲在2024總統大位爭奪戰中的最大資源，現在卻傳出心腹立委蔡壁如與柯關係不合，...

蔡政府推青年就業獎勵 藍委批：又一起「塑膠案」

國內疫情趨緩，勞動部開辦「青年就業獎勵計畫」，針對108學年度應屆畢業的15至29歲青年提供最高3萬元就業獎勵。國民黨立...

柯蔡生變？王世堅酸：還沒2024 柯先炸了自己基地

台北市長柯文哲與民眾黨立委蔡壁如關係生變？柯黑議員、民進黨議員王世堅今天表示，柯蔡關係生變「合乎情理、意料之中」。王世堅...

防疫新生活 蔡總統和蘇揆到處看、到處吃、到處買

蔡英文總統和行政院長蘇貞昌今天下午到九份拚經濟，兩人鼓勵民眾在國內疫情緩後，「到處走、到處看、到處吃、到處買」。

侯友宜看報才知總統訪新北 綠議員批「搞政治」

蔡英文總統、行政院長蘇貞昌等人今走訪九份、瑞芳，蔡、蘇2人都說知道新北市長侯友宜市政很忙，所以沒有特別邀約。新北市議員戴...

搶國際人才！攬才專法將三大鬆綁 拚9月送立院

近期地緣政治紛擾，例如香港國安法通過，為延攬香港等地的國際人才，國發會今表示，將修正「外國專業人才延攬及僱用法」(又稱「...

熱門新聞

北京再添27例新冠肺炎本土病例 未來3天是關鍵

有意參選雙北市長？陳時中：人氣都下滑了怎麼想這個

蔣萬安嗆陳其邁不敢登釣魚台 周玉蔻批：你韓國瑜啊

中共殲10戰機上午再侵我西南防空識別區 遭空軍廣播驅離

世衛：北京爆發新疫情是重大事件 正調查源頭

北京疫情嚴峻 進入戰時狀態 3官員免職

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。