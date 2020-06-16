氣爆案不當運用民間捐款 監察院糾正高雄市政府

高雄731氣爆發生近6年。監察院今天表示，高雄市政府處理此災害時，不當運用民間捐款購置機關執行業務所需設備，且至今未釐清收受捐款之相對應收據，因此通過糾正高雄市政府。本案由李月德、陳慶財等5位監委調查；另有蔡崇義、田秋堇等9位監委對該案提出不同意見書。

調查此案的監委包括李月德、陳慶財、楊美鈴、江明蒼、江綺雯等5人。查案監委表示，氣爆案事發後，高雄市政府設立捐款專戶，並訂定專戶設置管理及運用作業要點，來管理高達45.6億元款項，且明文列出10項專款專用事項；但高市府竟將專款用於觀光行銷推廣、支付電信費用等不符合原訂支用範圍，且提報的59個使用經費計畫之擬定與審議過程，也未確實敘明符合哪項專款使用規定，顯有違失。

對於部分未指定用途捐款，查案監委指出，依據災害防救法相關規定，由政府統籌處理救災事宜者，應專款專用於提供與災民救助直接有關之事項，不得挪為替代行政事務或業務之費用。但經查發現，高市府使用經費上，多有購置平時執行業務所需之設備，或是出國考察、E化公務系統，連同「高雄市731氣爆紀念裝置藝術」設施維護費使用也納入其中，未避免非直接關聯之運用，導致社會觀感不佳，恐將影響捐款者未來捐款意願，難辭其咎。

查案監委表示，高市府委任律師提起民事訴訟，向應負賠償責任者請求賠償，其律師費用以善款支應，是否與法理相符已有可議；高市府竟還無視請求金額多寡，即使個案求償金額未達1萬元，仍以每案1萬元的律師費進行訴訟，此作法亦遭質疑。

另外，查案監委也指出，經查高市府有未確實開立捐款收據狀況，如此未來恐將難以取信於民，皆構成提出糾正之理由。