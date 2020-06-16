【重磅快評】蔡、蘇九份拚經濟 陳時中為何被缺席？

行政院長蘇貞昌因自費醫材議題風波批衛福部思慮不周，有媒體解讀是在給衛福部長陳時中臉色，對此，行政院指媒體意圖引導讀者產生團隊不合的假象；只是，總統蔡英文今偕蘇院長到九份拚經濟，只見經濟部長沈榮津作陪，人氣王陳時中「被缺席」，難怪陳被問到是否有意參選雙北市長時會意興闌珊的說「最近人氣都下滑了，還怎麼想這」。

趁著防疫順時中的順風車，健保署上周宣布，8月開始八大類、352項醫材自付差額不得超過價格上限，沒想到醫界群起逆時中，反對聲浪驚動總統府，因醫界向來支持民進黨居多，連蔡英文都不得不出面緩頰，行政院長蘇貞昌也跳出來說話，「一個政策推出，應讓整個團隊知道」，這話說得重，陳時中確實是跌了一跤。

行政院發言人丁怡銘今天出面反駁媒體有關「行政院長踹衛福部長陳時中一腳」的報導，但這是他基於發言人職責所做的說明，未必能全信；正當各縣市爭相邀請陳時中下鄉幫忙拚經濟之際，總統、行政院長今天下鄉拚經濟反而把陳時中晾在一旁，刻意安排人氣差了陳時中一大截的沈榮津作陪，連新北市長侯友宜都沒有被通知到場，說明這只是一場政治秀，拚經濟反而是其次。

行政院副院長陳其邁即將南征高雄，經濟部長沈榮津將升任行政院副院長的說法甚囂塵上，陳時中雖然人氣破表，但似乎已被放在2022台北市長選戰的位置上，即使他曾說沒有參選的打算，但他在防疫期間與台北市長柯文哲多次較勁，柯文哲妻子陳佩琪更不斷臉書發言逆中，已使他難以擺脫選戰的宿命，而與本來垂手可得的行政院副院長位子失之交臂，而蔡英文、蘇貞昌今天的九份行，更是清楚告訴陳時中勢必得在選戰拚搏一番不可。

政治是現實，陳時中在防疫期間做得順風順水，絕非一己的功勞，而是得力全民的防疫配合與醫護的奉獻付出，切不可以為防疫順時中就可以一切順時中，健保費調整、自費醫材設上限都還是衛福部的業務，如果陳時中都不能為好好說明政策、說服眾人，被蘇貞昌踹一腳，也不能怨人。

醫界是綠營的票倉，陳時中要在健保政策有所作為，當然得膽大心細，但健保政策檢討可是攸關民眾權益的大事，如果高層「關切」一下，陳時中就急急喊卡，檢討政策的初衷全部擱置，甚至由屬下扛責，健保會不會破產也可以變得不急迫，那麼，陳時中能否再順時中下去 ，那就很難說了。