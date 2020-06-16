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影／蔡壁如柯關係決裂？ 王世堅譏：因她在黨內垂簾聽政
民眾黨進軍國會近半年，被視為是台北市長柯文哲在2024總統大位爭奪戰中的最大資源，現在卻傳出心腹立委蔡壁如與柯關係不合，兩人甚至一度冷戰。根據雜誌媒體報導，蔡壁如進軍國會後，常常對媒體記者放話，搶走柯文哲風采，在黨內會議中兩人也常意見不合起口角，讓柯文哲下令削弱蔡壁如在黨務的指揮權。蔡壁如16日親上火線解釋，不是沒和主席講到話就是感情生變，也說能大聲討論就是最好的民主機制，一言堂反而什麼都不能講，柯文哲是絕對信任她的。對於柯蔡兩人關係疑似生變，民進黨台北市議員王世堅笑說，蔡壁如從一開始的市長辦公室主任轉任立委後，直攻民眾黨內核心權位，外界看蔡壁如是老二，事實上是黨內真正的老大，這讓柯文哲情何以堪，王世堅也說柯文哲還不用到2024，這個自走砲(指蔡壁如)，大概就已經把自家基地炸毀一半了，因為她兩三個月就一爆。
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