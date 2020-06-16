快訊

陳其邁已遞辭呈 周四參加最後一次行政院會

蕭美琴確認駐美組鐵三角 「直達天聽」本領獲美方認可

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／蔡壁如柯關係決裂？ 王世堅譏：因她在黨內垂簾聽政

聯合報 / 記者陳煜彬楊凱竣／台北即時報導
對於柯蔡兩人關係疑似生變，民進黨台北市議員王世堅笑說，蔡壁如從一開始的市長辦公室主任轉任立委後，直攻民眾黨內核心權位，外界看蔡壁如是老二，事實上是黨內真正的老大，這讓柯文哲情何以堪。記者陳煜彬攝影
對於柯蔡兩人關係疑似生變，民進黨台北市議員王世堅笑說，蔡壁如從一開始的市長辦公室主任轉任立委後，直攻民眾黨內核心權位，外界看蔡壁如是老二，事實上是黨內真正的老大，這讓柯文哲情何以堪。記者陳煜彬攝影

民眾黨進軍國會近半年，被視為是台北市長柯文哲在2024總統大位爭奪戰中的最大資源，現在卻傳出心腹立委蔡壁如與柯關係不合，兩人甚至一度冷戰。根據雜誌媒體報導，蔡壁如進軍國會後，常常對媒體記者放話，搶走柯文哲風采，在黨內會議中兩人也常意見不合起口角，讓柯文哲下令削弱蔡壁如在黨務的指揮權。蔡壁如16日親上火線解釋，不是沒和主席講到話就是感情生變，也說能大聲討論就是最好的民主機制，一言堂反而什麼都不能講，柯文哲是絕對信任她的。對於柯蔡兩人關係疑似生變，民進黨台北市議員王世堅笑說，蔡壁如從一開始的市長辦公室主任轉任立委後，直攻民眾黨內核心權位，外界看蔡壁如是老二，事實上是黨內真正的老大，這讓柯文哲情何以堪，王世堅也說柯文哲還不用到2024，這個自走砲(指蔡壁如)，大概就已經把自家基地炸毀一半了，因為她兩三個月就一爆。

蔡壁如 柯文哲 王世堅

延伸閱讀

柯蔡生變？王世堅酸：還沒2024 柯先炸了自己基地

和柯文哲關係生變？ 蔡壁如：不用懷疑這不會是問題

與蔡壁如關係生變？ 柯文哲反問記者戶籍轉移焦點

2018「柯P認同卡」現在呢？ 柯文哲：那個已經沒用了

相關新聞

熱斃了！ 難得一見蔡總統摘下眼鏡的模樣

蔡英文總統下午走訪新北瑞芳，先逛老街，再到當地廟宇青雲殿參拜。由於天氣炎熱，蔡總統即便一身輕裝，仍難敵戶外超過35度的高...

影／被塑膠？蔡、蘇遊九份不揪 陳時中自嘲人氣下滑

衛福部健保署日前針對醫材，公告8大類「自付差額」醫材費用上限，引發爭議，也讓府院相當關切，昨日行政院長蘇貞昌出席警察節活...

【重磅快評】蔡、蘇九份拚經濟 陳時中為何被缺席？

行政院長蘇貞昌因自費醫材議題風波批衛福部思慮不周，有媒體解讀是在給衛福部長陳時中臉色，對此，行政院指媒體意圖引導讀者產生...

影／蔡壁如柯關係決裂？ 王世堅譏：因她在黨內垂簾聽政

民眾黨進軍國會近半年，被視為是台北市長柯文哲在2024總統大位爭奪戰中的最大資源，現在卻傳出心腹立委蔡壁如與柯關係不合，...

蔡政府推青年就業獎勵 藍委批：又一起「塑膠案」

國內疫情趨緩，勞動部開辦「青年就業獎勵計畫」，針對108學年度應屆畢業的15至29歲青年提供最高3萬元就業獎勵。國民黨立...

柯蔡生變？王世堅酸：還沒2024 柯先炸了自己基地

台北市長柯文哲與民眾黨立委蔡壁如關係生變？柯黑議員、民進黨議員王世堅今天表示，柯蔡關係生變「合乎情理、意料之中」。王世堅...

防疫新生活 蔡總統和蘇揆到處看、到處吃、到處買

蔡英文總統和行政院長蘇貞昌今天下午到九份拚經濟，兩人鼓勵民眾在國內疫情緩後，「到處走、到處看、到處吃、到處買」。

侯友宜看報才知總統訪新北 綠議員批「搞政治」

蔡英文總統、行政院長蘇貞昌等人今走訪九份、瑞芳，蔡、蘇2人都說知道新北市長侯友宜市政很忙，所以沒有特別邀約。新北市議員戴...

搶國際人才！攬才專法將三大鬆綁 拚9月送立院

近期地緣政治紛擾，例如香港國安法通過，為延攬香港等地的國際人才，國發會今表示，將修正「外國專業人才延攬及僱用法」(又稱「...

蔡英文：國人關心「台灣」辨識度 政院組專案小組處理

時代力量今天質疑外交部通電駐外館處新名片參考圖例，不同意使用「台灣」字樣。蔡英文總統下午在九份表示，一直以來「台灣」使用...

振興國旅拚觀光 蔡英文、蘇貞昌同遊九份老街

為了振興國旅，蔡英文總統下午在行政院長蘇貞昌、經濟部長沈榮津和交通部長林佳龍等人陪同下，走訪新北市九份老街，品嘗當地芋圓...

沈榮津陪同逛九份將接副院長？蘇貞昌：今天他來拚經濟

蔡英文總統今天和行政院長蘇貞昌陪同逛九份，濟部長沈榮津一起出現，引發關注是否已將接任副院長？蘇貞昌表示，今天經濟部長有來...

熱門新聞

北京再添27例新冠肺炎本土病例 未來3天是關鍵

有意參選雙北市長？陳時中：人氣都下滑了怎麼想這個

蔣萬安嗆陳其邁不敢登釣魚台 周玉蔻批：你韓國瑜啊

世衛：北京爆發新疫情是重大事件 正調查源頭

中共殲10戰機上午再侵我西南防空識別區 遭空軍廣播驅離

北京疫情嚴峻 進入戰時狀態 3官員免職

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。