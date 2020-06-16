蔡政府推青年就業獎勵 藍委批：又一起「塑膠案」

國內疫情趨緩，勞動部開辦「青年就業獎勵計畫」，針對108學年度應屆畢業的15至29歲青年提供最高3萬元就業獎勵。國民黨立委鄭麗文今質疑，蔡政府「塑膠案」又一起，感受不到年輕人真正的困境。

鄭麗文在臉書指出，勞動部敲鑼打鼓、大肆宣傳，針對今年應屆畢業生推出「青年就業獎助計畫」，既獎勵畢業生也獎勵雇主，但實際上是如此？是不是又是另個看得到吃不到的政策？

鄭麗文對該政策提出3問：一是應屆畢業生的標準，必須是大學4年畢業？延畢不算？雙主修讀5年不行？國外學歷應屆畢業生可以申請嗎？二是如果企業願意雇用，該員不到3個月被通知入伍，能領到補助？如果企業不願雇用未役畢的男性畢業生，那政府撒再多錢都沒用。

第三，鄭麗文說，假設6月份畢業，接著當兵，到10月份才能退伍，根本趕不上9月底的期限。更不用說6月份畢業，還要等兵單的應屆畢業生了。

她質疑，這個政策的邏輯非常奇怪、漏洞百出，不能解決青年低薪問題，也不能協助青年找到自己的興趣和職涯發展規畫，只看到滿滿的「亂撒錢」、「頭痛醫頭、腳痛醫腳」的急就章，以及做業績卻沒認真評估、盤點的政府。