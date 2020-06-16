熱斃了！ 難得一見蔡總統摘下眼鏡的模樣

蔡英文總統下午走訪新北瑞芳，先逛老街，再到當地廟宇青雲殿參拜。由於天氣炎熱，蔡總統即便一身輕裝，仍難敵戶外超過35度的高溫。拍照前，蔡總統摘下眼鏡，拿出衛生紙擦拭臉上汗水，讓大家難得見到沒戴眼鏡的模樣。

為了振興國旅，蔡總統在行政院長蘇貞昌等人陪同下，專程走訪新北市九份老街，以行動來行銷觀光，結束老街行程後，又一同前往當地廟宇青雲殿參拜。

蔡總統一行抵達青雲殿時，先站在烈日下觀看廟方的祈福儀式，隨後進到正殿參拜，整個過程大約20分鐘，由於天氣炎熱，即便正殿內有大型冷氣風扇調節室溫，但眾人仍被室內高溫烘烤到滿頭大汗。

結束參拜儀式後，廟方貼心請蔡總統到有冷氣的辦公室稍事休息，待廟方工作人員站定位後再走出來合影。

只見剛坐定位的蔡總統，一坐下就拿出衛生紙擦拭眼鏡上的汗水，一邊擦眼鏡一邊還仰頭看著屋頂的遮陽罩，擦完眼鏡接著再擦鼻頭和臉頰，全都擦過一遍才開始拍照。