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「救命錢」這樣花？柯文哲動用二備金拍國際宣傳片挨轟

聯合報 / 記者楊正海／台北即時報導
台北市工務委員會下午審市府決算。記者楊正海／攝影
台北市工務委員會下午審市府決算。記者楊正海／攝影

北市柯文哲以8天時間拆完忠孝橋引道，曾自豪說「這個會上Discovery」，但被議員揭穿是花了500多萬打廣告。台北市工務委員會下午審決算，發現柯市府動用1580萬，請國家地理頻道拍廣告宣傳「台北大縱走」，非具急迫性，其中竟動用800萬俗稱「救命錢」的二備金，只為替柯文哲做國際宣傳。

台北市政府大地工程處於2018年9月推出「台北南北大縱走」活動，稱「台北大縱走」， 包括北縱走69公里、南縱走23公里，全長約92公里的登山活動。市府為了國際宣傳，共計花費1580的宣傳預算，卻未循預算編列，而是用大地處的工程管理費600萬、一備金180萬和市長二備金800萬元。

議員徐巧芯說，請外媒宣傳市政，柯市府已經行銷很多次，包括拆忠孝橋、世大運，花市民的錢，做個人宣傳和業配 ，不是不行，但要按計畫編年度公務預算，且花1000多萬，比當初拆忠孝橋還多，需要檢討。

議員陳政忠也酸拍攝目的是什麼？男主角是柯文哲？議員王欣儀說，這有時間性急迫性嗎？不宣傳大縱走就會消失不見？這晚幾個月宣傳、按正常年度編預算，有什麼差別？ 議員郭昭巖直批是濫用二備金，有違預算宗旨原則。

大地處長池蘭生說，因一般工程費不會編入宣傳費，但市長和副市長後來認為有需要做國際宣傳；但陳政忠認為做國際宣傳是觀傳局的業務，大地處不要越俎代庖「黑白來」。

大地處則解釋，當初有討論過，因為路線中包括竹子湖、四獸山、白石湖、貓空，大地處不是專業宣傳單位，但觀傳局說登山路線你們比較熟，才決定由大地處做宣傳。

由於錢已經花了，目前正在拍片中，但議員仍決定要給柯市府警惕，不可以濫用二備金，這筆決算暫時不讓通過，並依議員應曉薇建議，要求檢視契約內容，並由市府解釋說明為何不由觀傳局編年度預算來執行國際宣傳。

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