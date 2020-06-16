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柯蔡生變？王世堅酸：還沒2024 柯先炸了自己基地

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
民進黨台北市議員王世堅。本報資料照片
民進黨台北市議員王世堅。本報資料照片

台北市長柯文哲與民眾黨立委蔡壁如關係生變？柯黑議員、民進黨議員王世堅今天表示，柯蔡關係生變「合乎情理、意料之中」。王世堅說，柯文哲的政治大位沒了，恐還沒到2024，柯這自走砲已先把自己的基地炸掉，民眾黨這個黨就阿彌佗佛。

王世堅今天受訪表示，柯文哲過去罷黜百官、獨尊壁如，將蔡壁如捧為地下市長，如今民眾黨成立之後，蔡壁如離開市府卻還垂簾聽政，犯上柯文哲。

王世堅說，柯文哲創民眾黨，跑出垂簾聽政的蔡壁如這太后影武者，柯當然是孰可忍、孰不可忍，尤其蔡壁如統籌市政黨務，一件件被揭發，柯當然很難堪，現在柯說要收回權柄 ，但蔡壁如已將柯文哲重要幕僚一個個鬥走。王說，蔡壁如才是高竿，留下柯文哲一條小命，表面上蔡壁如是老二 ，但事實上，蔡壁如才是老大，王世堅也酸柯，「屁股被椅子夾住，叫不出聲音，情何以堪」。

對於民眾黨是否會被裂解？王世堅說， 民眾黨社會支持度不高，定位不明、路線也不清，與柯一樣沒有中心思想、沒有核心價值。下一次，選民會更小心用選票教訓。

王世堅也說，甚至他認為媒體報導非常有可能是蔡壁如自己放話，王說，柯文哲敵人不在別的地方，就在柯身邊，甚至當各組候選人朝2024的炮聲前進，柯文哲卻是越離越遠，不僅台北市政交不出亮眼成績單，民眾黨也越來分崩離析 。

王世堅說，柯文哲的政治大位沒了，恐還沒到2024，柯這自走砲已先把自己的基地炸掉一半，優秀的人也一一被鬥走，留下來什麼的人，大家都清楚，柯文哲也還用，民眾黨這個黨就阿彌佗佛。

柯文哲 蔡壁如 王世堅

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