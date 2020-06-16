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搶國際人才！攬才專法將三大鬆綁 拚9月送立院

聯合報 / 記者戴瑞瑤／台北即時報導
國發會副主委高仙桂。記者戴瑞瑤／攝影
國發會副主委高仙桂。記者戴瑞瑤／攝影

近期地緣政治紛擾，例如香港國安法通過，為延攬香港等地的國際人才，國發會今表示，將修正「外國專業人才延攬及僱用法」(又稱「攬才專法」)，包含縮短國際人才取得永久居留的年限，鬆綁國外一般專業人才至少須兩年工作經驗的門檻，與高中以下學科開放採用外師等，目標最快9月提出修法草案，趕在下個立院會期送入立院。

國發會副主委高仙桂表示，攬才專法修正將朝三大方向進行，第一是研議鬆綁一般專業人才的工作門檻；第二，研議針對一般專業人才與特定專業人才(包含就業金卡)，研議縮短取得永久居留的年限；第二，研議開放高中以下的外語以外學科老師可採用外師。

高仙桂說明，目前一般專業人才是要求必須兩年工作經驗且大學畢業，同時要符合月薪4萬7971元以上；目前正研議開放優秀外國大學畢業生，不需要兩年工作經驗門檻，但月薪4萬7971元會持續設為門檻，以避免企業隨便招攬藍領外勞。研議鬆綁兩年工作經驗，是希望爭取剛畢業的外國人士來台發展，「如果在國外有工作經驗，薪資就可能不是台灣的優勢，希望能盡早爭取國外大學畢業生人才。」但為避免搶到國內年輕人的工作機會，除薪資門檻不變外，也會設定其他限制，例如設定名額等。

針對永久居留部分，高仙桂也表示，現行針對一般專業人才與特定專業人才，要取得永久居留，必須要在台連續5年、每年要達183天，才可以取得永久居留。正研議縮短年限，例如採「平均」的概念來衡量，又或是外國人在台灣有取得碩博士，可以做年限部分折抵等。之所以考慮縮短年限，主要是參考日本經驗，日本過去舊法是要10年，但現在日本針對國際高度專業人才，考量其學歷、工作經驗、年齡、收入等做評分，評分達70分以上三年就可以取得永久居留，評分達80分以上只要一年就可以取得永久居留。

國外人才來台也會考量到子女教育問題，高仙桂表示，正在研議針對就服法第46條做放寬，現行規定是高中以下學校的外國語文老師可以是外師，但其他學科不能採用外師；未來研議放寬高中以下的其他學科老師可以採用外師，主要是配合雙語國家政策，且如果要海外專業人才來台，其子女也會來台受教育，就要研議針對這部分做鬆綁。

日本 香港

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