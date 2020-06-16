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擱置爭議共同開發 總統：釣魚島中華民國領土主權所及

聯合報 / 記者游明煌邱瑞杰／新北即時報導
蔡英文總統：釣魚島是中華民國領土，主權範圍所及。記者邱瑞杰／攝影
蔡英文總統：釣魚島是中華民國領土，主權範圍所及。記者邱瑞杰／攝影

針對近日釣魚台的爭議，蔡英文總統今天到九份時說，我們的立場很清楚，「釣魚島」是中華民國的領土，主權範圍所及，跟有領土爭議的國家，我們的立場是，「擱置爭議，共同開發」。

媒體詢問釣魚台的問題，有漁民擔心漁權受到影響，國民黨一連好幾天希望總統登島護主權。蔡英文說，這次事件和漁權問題相關性不大，不論是在野黨、宜蘭縣政府都有一些說法和作法，對於這件事情，我們的立場很清楚，「釣魚島」是中華民國的領土，主權範圍所及，跟有領土爭議的國家，我們的立場是，「擱置爭議，共同開發」。

蔡總統表示，這次的這件事情，中央政府會視情勢審慎處理，一方面堅持我們的主權立場，維護我們的主權；另一方面也要注意區域的和平，穩定的維持。

至於有關外交人員名片的問題，蔡英文說，外交部和行政院今天上午已有解釋了，外交部並沒有禁止外交人員在名片上使用台灣這兩個字，一直以來，台灣這兩個字的使用滿普遍的，對國際能見度上有幫忙，這段期間，人民很關心台灣在國際的的能見度和辨識度的問題，院長已成立專案小且，不論是華航的問題，護照的問題，名片的問題，已經組專案小組來討論處理。

蔡英文 外交部 中華民國

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