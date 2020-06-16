蔡英文：國人關心「台灣」辨識度 政院組專案小組處理
時代力量今天質疑外交部通電駐外館處新名片參考圖例，不同意使用「台灣」字樣。蔡英文總統下午在九份表示，一直以來「台灣」使用滿普遍的，很多人民關心國家能見度或台灣辯識度問題，不論是華航、護照或是這次名片的問題，行政院都已請專案小組在處理。
蔡總統和行政院長蘇貞昌今天下午到九份拚經濟，蔡總統接受媒體聯訪時，有記者提問外交部要求駐外人員名片可以用國徽或是部徽，但不能加註「台灣」，總統怎麼看這件事？
蔡總統表示，行政院和外交部今早已分別解釋，澄清外交部沒有禁止外交人員在名片使用「台灣」這兩個字。事實上一直以來，「台灣」這兩個字的使用是滿普遍的，對於我們的國際能見度也有幫助。
蔡總統說，這段時間以來，很多人民都很關心國家能見度或台灣辯識度的問題，蘇院長已經請專案小組在處理，不論是華航的問題，護照的問題，或是這次名片的問題，都會由專處理處理。
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