影／被塑膠？蔡、蘇遊九份不揪 陳時中自嘲人氣下滑

衛福部健保署日前針對醫材，公告8大類「自付差額」醫材費用上限，引發爭議，也讓府院相當關切，昨日行政院長蘇貞昌出席警察節活動時，認為衛福部沒有善盡溝通責任，也沒有經過充分討論，被藍委質疑衛福部長陳時中防疫期間「功高震蘇」，讓蘇貞昌藉此事趁機打擊。對此陳時中今(16)日受訪笑稱沒有這回事，「在行政倫理上，本來就是蘇院長說了算」，已責成健保署專業尊重專業自主、資訊透明、管理異常現象，會再跟醫界、民眾討論。

針對疫情趨緩，有媒體詢問目前聲量好像大不如前？陳時中自嘲說的確如此！被問到會不會有種任務結束就不被需要的感覺？陳時中認為這是自然現象，本來每個時代都會有起起落落，而今日總統蔡英文與蘇貞昌一起赴九份拚振興觀光，陳時中先前也全台趴趴走為地方帶來人潮，但這次卻沒有被揪，他對此笑稱自己一整天都有事情要忙，他的職責就是把防疫做好。至於是不是還有意願被徵召參選？陳時中則尷尬說既然人氣下滑了，還怎麼想這個。