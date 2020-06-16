振興國旅拚觀光 蔡英文、蘇貞昌同遊九份老街

為了振興國旅，蔡英文總統下午在行政院長蘇貞昌、經濟部長沈榮津和交通部長林佳龍等人陪同下，走訪新北市九份老街，品嘗當地芋圓、肉圓美食，以行動來行銷觀光。蔡總統除親切與現場民眾寒喧外，也在九份老麵店、阿蘭草仔粿、金枝肉圓、賴阿婆芋圓等店家用餐，接著又到阿妹茶樓泡茶，最後在昇平戲院留影，結束參訪行程後，也與行政院長蘇貞昌一同前往當地廟宇青雲殿參拜。

針對記者詢問總統為什麼會想到九份，而且邀蘇院長一起來？蔡總統表示，九份是她喜歡的地方，已經有很長一段時間沒來了，平常就有交代幕僚，有空的話要安排到九份走走。疫情期間，九份這個地方受到比較大的影響，她也希望疫情結束後，能夠到這個地方走走看看，一方面可以舊地重遊，另方面也能振興經濟。蔡總統表示，她跟蘇院長一樣，鼓勵大家出來外面走走，到處吃、到處買，希望可以讓我們的經濟可以很快的振興起來。