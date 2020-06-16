駐外名片傳將刪「台灣」 時力批：台灣價值哪去了？

外交部日前通電所有駐外館處新名片參考圖例，希望統一駐外人員的名片格式，但卻傳出未同意使用「台灣」字樣。雖然外交部否認，仍引發爭議。時代力量黨團總召邱顯智表示，外交部稱絕無此事，「難道要求統一格式的這封電文是發身體健康的嗎？」時力臉書也指出，請問蔡政府口口聲聲的「台灣價值」，到哪去了。

時代力量官方臉書粉絲專頁表示，駐外人員代表國家在前線拚外交，難道在名片上印上Taiwan也不行，「這不是817萬的民意」。

時力表示，近年隨著香港反送中等國際事件，台灣的本土國家認同逐步上升，但執政黨在國家認同上立場反反覆覆、左顧右盼，在護照正名及華航更名議題上完全看不到「正名台灣」的堅定決心，只會搬出一堆理由推拖搪塞；現在竟然要求駐外人員的名片不能印上Taiwan，甚至要放上高度類似國民黨黨徽的國徽，此舉要讓外交官為何而戰？為誰而戰？

時力指出，更令人不解的是，蔡英文總統在去年國慶演說及今年就職演說都引用「中華民國台灣」六字，到底這六字代表什麼？難道總統可以說「中華民國台灣」，外交官只能說「中華民國」？

時代力量呼籲，不僅外交部要對此提出完整說明並即刻更正，即將開議的立法院臨時會中，也必須要積極處理華航及護照正名公決案。