醫材爭議陳時中跌神壇？蔡英文：我和院長對他評價很高

總統蔡英文今天下午和行政院長蘇貞昌到九份拚經濟，還有經濟部長沈榮津相陪，媒體詢問是否已是副院長人選，而陳時中已跌下神壇？蔡總統說，帶領整個防疫團隊處理疫情，得到人民很高的評價，在專業和工作投入，不論是院長或她也是評價很高。

蔡英文表示，九份是她很喜歡的地區，很久沒有來了，疫情期間受到比較大的影響，疫情結束後，一方面舊地重遊，二來鼓勵大家到處吃到處買，希望經濟可以很快振興起來，院長對新北很熟，尤其是九份。

蘇貞昌說，我們都知道，總統非常關心，在疫情趨緩後要走出門，鼓勵民眾正常的生活，也刺激經濟，九份是國內外知名景點，總統今天特別到九份走走，帶動地方經濟發展。

怎麼沒有邀新北市長侯友宜？蔡總統說，侯友宜平常市政很忙，所以沒有特別邀請他，中央和地方一起努力，一起來拚經濟的發展，很快可以復原。

被回到經濟部長沈榮津已是副院長人選？蘇貞昌說，今天和總統來九份，到處買到處看，看公共建設，侯市長很忙沒有特別邀請他，謝謝他的歡迎。

蘇表示，有關陳時中部長，團隊非常團結才能做好防疫，有關醫材自費的政策，好的政策也要有好的溝通，在外界有意見後，他和陳部長都有很好的溝通，現在已有初步的結論，總統和他都非常高興，大家都看出來，團隊都非常團結努力，外界不必另做文章，這是不必要的，今天拚經濟，經濟部長有來，副院長陳其邁今天到高雄參加母校的畢業典禮，現在副院長是陳其邁，陳其邁還在位置上，不能講替代的人選。

陳時中自嘲跌下神壇，蔡英文表示，口罩配給的問題，陳時中有專業的考量，後來都尊重他，一直以來是防疫的主將，帶領整個防疫團隊處理疫情，得到人民很高的評價，在專業和工作投入，不論是院長或她也是評價很高。

針對高雄市長人選，蔡英文說，明天民進黨要處理提名的問題，明天再說。