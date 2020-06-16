吉里巴斯總統大選後可能與我復交？ 外交部：密切關注

與我斷交的太平洋國家吉里巴斯預定下周進行總統大選，由於吉國去年轉與中國大陸建交的執政黨在國會失去多數席次，外界關注選後是否可能與台灣復交。外交部今天在例行記者會表示，將密切關注選舉結果及新政府外交政策走向。

外交部發言人歐江安表示，吉里巴斯過去不論是基礎建設、教育、農業、人力資源等，台灣都鼎力相助，並透過各項合作計畫直接嘉惠人民，成果有目共睹。台灣以很驕傲「以人為本」的合作模式，長年協助吉里巴斯，贏得政界及人民讚揚。

歐江安表示，吉國總統馬茂（Taneti Maamau）所領導政府受中國利誘，去年驟然與台灣斷交；此決定實際上違反民主法治程序，更不符合當地民眾期待，因此引發各界批評，執政黨內部也產生分裂，最終失去國會多數席次。

對於台吉是否可能復交，歐江安指出，外交部將秉持中立原則，密切關注吉國下週總統大選結果，以及新政府的外交政策走向。