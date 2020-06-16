有意參選雙北市長？陳時中：人氣都下滑了怎麼想這個

近來有媒體報導，行政院長蘇貞昌因自費醫材設上限的議題，批衛福部思慮不周，是在給衛福部長陳時中臉色。對此，陳時中今天在立院受訪時表示，依行政倫理，相關政策當然以閣揆指揮說了算，會以更宏觀角度審視整個政策，以符合各界期待。至於是否有意參選台北、新北市長？陳時中說，最近人氣都下滑了，還怎麼想這個。

陳時中指出，依據行政體制、行政倫理，相關政策當然是以行政院長指揮說了算，且蘇揆一向都勉勵相關閣員，整個施力上要更宏觀、看得遠；日前也責成健保署，希望在自費醫材設上限議題上，訂出「回歸專業自主」、「資訊透明公開」、「對於極端異常情管理」三原則，除符合各界需求，最重要是要能促進醫病關係進展。

媒體詢問，今天蔡英文總統、蘇貞昌都要去九份，由於過去行銷觀光多有參與，是否覺得這次被「丟包」？陳時中回應，每一個人有各自該做的事情，會盡到自己職責，把該做的事情做好。陳時中說，現在的人氣是有比較降了，不過起起落落這就自然情況，每一個時候都會有不同狀況。

媒體追問，人氣下滑還想選新北、台北市長嗎？陳時中回應，既然都下滑了還怎麼想這個，大家放鬆。