大風吹 外交部宣布林良蓉出任我駐WTO副代表

外交部今天宣布，總統府已核定由台美事務委員會（台美會）前主委林良蓉，接任我駐世界貿易組織（WTO）的副代表。至於從去年9月懸缺至今的WTO代表人選，至今仍未拍板定案。

林良蓉上個月才將台美會主委的位子「讓給」原任WTO副代表的楊珍妮，如今兩人職務對調，這樣的人事安排也引發議論。

從經濟部國貿局長一職退休的楊珍妮，今年2月24日接任我駐WTO代表團前副常任代表，但她遲遲未前往日內瓦報到，反而留在台北以WTO副代表的身分兼任行政院經貿談判辦公室副總談判代表，因此被質疑是因人設事。

政府高層考量外界觀感不佳，在5月的內閣改組中安排楊珍妮出任台美會主委，原主委林良蓉則「另有安排」。由於楊珍妮公職生涯都待在經濟部，台美會則是台灣與美國非邦交關係下的白手套單位，儘管近年來台美會的功能逐漸弱化，但楊的人事安排在外交部內部也引發討論。