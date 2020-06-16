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內政部首發替代役傷男贍養金 陳宗彥台南送暖

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
內政部政次陳宗彥今天致贈贍養金、端節禮物給因公受傷的替代役退役弟兄。記者鄭惠仁／攝影
內政部政次陳宗彥今天致贈贍養金、端節禮物給因公受傷的替代役退役弟兄。記者鄭惠仁／攝影

台南市宋姓男子15年前服役時因公受傷，造成身體平衡機能受損、語言溝通障礙，經多年復建，已漸可自理，內政部政次陳宗彥今天前往住處慰問，除致贈端午慰問金並首次發給每月近1萬2千元的贍養金。

陳宗彥說說，替代役男因為替國家服務，導致日後的生活受到影響，國家也應給予更多關懷，因此已修正「替代役實施條例」，讓役男比照國軍待遇，若因公受傷，發給贍養金。此一贍養金自今年6月1日起發放，每月可領1萬1895元，並追溯至107年11月條例生效時起算。

宋姓男子2005年服役時，因公受傷，日常生活都須家人照顧，經10多年來復健，狀況已明顯進步，除了能走路，語言能力也改善。陳宗彥今天前往致贈端午慰問金、禮品，並發放贍養金。陳宗彥輕拍宋的肩膀、雙手，鼓勵他好好加油；也詢問宋媽媽家庭狀況，是否還有需要國家協助的地方。

宋媽媽說，兒子受傷後，連洗澡都需要家人協助，但經過長期復健後，生活慢慢可以自理。南區區長蔡秀琴表示，宋受傷後可請領殘障補助，但宋媽媽認為她尚有能力照顧兒子，希望把資源讓給更需要的人，因此沒有申請。宋媽媽認為幫助別人就是幫助自己，平常熱心公益，7年前兒子出現好轉，3年前更奇蹟式能走路，她感謝政府的照顧。

陳宗彥表示，內政部在今年端午節前安排探訪兩名因公受傷的退役替代役男，1人在北部、1人在南部，希望能深入關心他們的生活狀況。

替代役男 復健

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