蔣萬安嗆陳其邁不敢辦釣魚台釣魚賽 侯友宜也說話了

釣魚台議題再掀爭議，2012年時任立委的行政院副院長陳其邁針對日本預計將釣魚台國有化，曾嗆前總統馬英「應該在釣魚台舉辦釣魚比賽」，新北市長侯友宜表示，大家可以好好溝通協調，多愛台灣這塊土地。

日本在2012年預計將釣魚台國有化，民進黨立委即刻要求當時執政的馬政府強力回擊，陳其邁甚至提議應在釣魚台舉辦釣魚比賽。

如今日本沖繩縣石垣市議會擬將釣魚台列嶼改名為「登野城尖閣」，並在6月22日議決，國民黨昨舉辦記者會，立院國民黨團書記長蔣萬安火力全開，痛批蔡英文總統從「辣台妹」變「軟骨妹」。

釣魚台為台灣國土，然蔡英文政府如今對此態度似乎「硬不起來」，蔣萬安表示，陳其邁當初說要舉辦釣魚比賽，現在他要求陳其邁應主辦釣魚台釣魚比賽，他會第一個報名，「我嗆你不敢」。

對此，新北市長侯友宜表示，相信每個人對於守護國家及國土的想法都是一致的，若有不一樣的看法及想法都可好好溝通、協調，並希望大家能多愛中華民國、多愛台灣這塊土地。