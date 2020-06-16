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林右昌讚陳其邁升級2.0 和韓國瑜選時不可同日而語
行政院副院長陳其邁今天到雄中參加畢業典禮，並「預告」明天也有自己的畢業典禮。外界指陳將辭官參加這次高雄市長補選。基隆市長林右昌今天上午已先送上祝福，陳其邁已是陳其邁2.0，和上次與韓國瑜選舉時，不可同日而語。
林右昌說，陳其邁上次敗選之後的檢討，和深切的自我反省，他覺得已經是陳其邁2.0，和過去的陳其邁是不一樣了，和上次跟韓國瑜選舉時不可同日而語。
林右昌表示，不要用過去的陳其邁來看現在的陳其邁，也不要用過去的陳其邁來評價現在的陳其邁，第一個會失真，第二個也不公平，可能輕忽陳其邁現在的能量，及自我警惕之後產生新的力量。
林右昌指在疫情期間，陳其邁、陳時中、唐鳳三人是防疫最大的功臣，全國人民大家都看得到，民主的時代，人民的眼睛是雪亮的，高雄市民會做出最好的選擇。做為長久以來的好同事、好同志，他祝福陳其邁投入選舉一定會得到很好的成果，相信會讓高雄市民看到不一樣的陳其邁，未來有機會帶領高雄市向上提升。
林右昌說，基隆在台灣頭，高雄在台灣的南部，以後有很多共同向上提升的機會，未來會一起加油和努力。
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