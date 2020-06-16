藍營高雄議長保衛戰 今天下午市黨部協調凝聚共識

高雄市議長許崑源墜樓身亡，留下的議長懸缺，牽動府會政局發展。國民黨高雄市黨部今天下午邀集31位藍營議員到黨部開會協商，主委莊啟旺說，藍營一定會團結，不會分裂，也沒有分裂本錢。

議長補選檯面化，藍營這方有意角逐的包括副議長陸淑美、連任4屆議員的曾麗燕，曾麗燕說，她有一股使命感，會勇往直前，她也保留協調空間說，若陸副議長要角逐議長，她也可能爭取副議長，會以黨的團結、和諧為重。

韓國瑜罷免通過當晚，許崑源墜樓身亡，藍營一夕間失去市長、議長府會兩巨頭。高雄市議會目前65席議員中，國民黨占31，若加上加入國民黨團運作的無黨籍議員陳幸富，藍營在議會有32席，民進黨25人加台聯議員吳銘賜共26席、時代力量2席，無黨團結聯盟4席，還有1名無黨籍議員范織欽。國民黨人數勉強過半，但能否保住議會龍頭仍不敢大意，無黨籍4席是重要關鍵。

為先凝聚黨內共識，國民黨高雄市黨部主委莊啟旺邀黨籍議員今天下午3點到市黨部開會協商，若表態者超過2人，可能祭出假投票。今天就會決定藍營推舉的議長人選，盡早整合，穩住藍營內部士氣，也減少黨內雜音。

一般看好副議長陸淑美有機會更上一層樓，陸若要角逐議長恐要先辭去副議長，如何操作與考量藍營都要慎思。