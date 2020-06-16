蔡英文下午九份老街拚經濟 侯友宜：看報紙才知道

蔡英文總統今下午將在行政院長蘇貞昌、交通部長林佳龍、經濟部長沈榮津及內政部長徐國勇陪同下，前往九份振興經濟，新北市長侯友宜上午視察市府執行首案都更代拆工程，被問及此事時表示「看報紙才知道」，但歡迎中央及其他縣市官員到新北帶動觀光、促進消費。

對於蔡英文下午要參訪九份老街的行程，侯友宜表示，「從頭到尾不知道這件事，今天看報紙才知道」，但不管政府哪個官員，只要願意來新北振興經濟、帶動觀光、促進消費，他都非常歡迎及感謝。

至於下午是否陪同蔡英文前往九份？侯友宜說，由於他沒有收到邀請，也不了解其詳情，再加上下午還有行程，因此無法前往陪同。

但歡迎中央或其他縣市政府官員們來新北消費，希望大家來支持所有商圈，包含夜市、市場等，讓市民經濟因他們的來臨而促進觀光旅遊及更多消費。