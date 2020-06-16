監院人事將出爐 藍批蔡政府想廢考監又不放棄酬庸位子

總統府近日將提出新任監察委員名單，送立法院審查人事同意權。國民黨立院黨團今舉行記者會抨擊，民進黨立委提出兩項廢除考、監兩院修憲案，卻又將人事提好提滿，未免太錯亂。

國民黨團總召林為洲表示，黨團對於廢除考監兩院持開放態度，但堅決反對總統府送來的監委名單，一面喊廢除考試院、監察院，一面酬庸坐領高薪。

林為洲表示，綠委吳思瑤、陳亭妃分別提出修憲草案廢除考監兩院，並主張監院職權併入立法院、試院職權併到行政院，還能幫國庫省錢。但同時又將人選提好提滿，到廢除前的最後一刻也不放棄酬庸。

林為洲說，國民黨立場很簡單，堅持五權憲法，所以在馬政府時代提名相關人選，即使提名未獲通過，也未再補齊，相關政務推動也未受影響。民進黨一面批評考監兩院是憲政怪獸，看到肥貓職位又捨不得不提名，根本是自打臉。

立委陳玉珍說，民進黨主席蔡英文集大權一身，在立院又有絕對多數，大法官基本完全掌控，這是千載難的好時機，呼籲蔡總統留下歷史定位，大家一起努力敦促實現廢除她口中的憲政怪獸。