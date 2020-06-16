和柯文哲關係生變？ 蔡壁如：不用懷疑這不會是問題

媒體報導，台灣民眾黨主席柯文哲與其心腹民眾黨立委蔡壁如關係生變。對此，蔡壁如上午受訪時表示，自己進入立院後由於身分轉換，當然和柯講話時間相對變少，但這些都不是問題；政治工作的本質是信任，柯文哲信任她，不用懷疑。

蔡壁如指出，外傳和柯文哲關係不如以往，「不用懷疑，這不會是問題」。蔡說，並非每天見面講多少話才不會感情生變，政治工作的本質就是信任，兩人關係不用懷疑，柯文哲絕對還是信任她；且長期以來兩人討論時就是會大聲討論，並無周刊報導的大小聲、冷戰。

媒體詢問，兩人感情是否還是一樣好？蔡壁如打趣回應，講感情不知道怎麼回答，「我們不是感情，跟他就是老闆跟屬下的關係，講感情，會讓人家誤會」。