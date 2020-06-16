聽新聞
test
0:00 / 0:00
外交洗牌 駐匈牙利代表張雲屏傳出再任禮賓處長
外交部今天發佈人事令，禮賓處處長鄭榮俊將任駐美國副代表。據了解，禮賓處處長將由駐匈牙利代表張雲屏接任。
這是鄭榮俊第三次外派駐美國代表處，他曾任國際傳播司副司長、禮賓司專門委員，1999年至2000年及2012至2017年外派駐美國代表處。
內定將接任禮賓處處長的張雲屏是第二次接任禮賓處處長，他曾任外交部發言人、駐約旦及斯洛伐克代表，2017年接任駐匈牙利代表。
總統府日前公告總統令，總統府第三局局長李南陽第二度擔任駐斯洛伐克代表，他曾任駐愛爾蘭代表，另外現任駐斯洛伐克代表曾瑞利調部。
駐英國代表林永樂將退休，外傳將由外交部政務次長謝武樵接任駐英國代表，駐歐盟兼駐比利時代表曾厚仁返台任政務次長；此外，海基會董事長張小月卸任後，可望派駐奧地利。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言