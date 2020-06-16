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外交洗牌 駐匈牙利代表張雲屏傳出再任禮賓處長

聯合報 / 記者徐偉真／即時報導
禮賓處處長傳出將由駐匈牙利代表張雲屏接任。圖片取自駐匈牙利代表處官網。
禮賓處處長傳出將由駐匈牙利代表張雲屏接任。圖片取自駐匈牙利代表處官網。

外交部今天發佈人事令，禮賓處處長鄭榮俊將任駐美國副代表。據了解，禮賓處處長將由駐匈牙利代表張雲屏接任。

這是鄭榮俊第三次外派駐美國代表處，他曾任國際傳播司副司長、禮賓司專門委員，1999年至2000年及2012至2017年外派駐美國代表處。

內定將接任禮賓處處長的張雲屏是第二次接任禮賓處處長，他曾任外交部發言人、駐約旦及斯洛伐克代表，2017年接任駐匈牙利代表。

總統府日前公告總統令，總統府第三局局長李南陽第二度擔任駐斯洛伐克代表，他曾任駐愛爾蘭代表，另外現任駐斯洛伐克代表曾瑞利調部。

駐英國代表林永樂將退休，外傳將由外交部政務次長謝武樵接任駐英國代表，駐歐盟兼駐比利時代表曾厚仁返台任政務次長；此外，海基會董事長張小月卸任後，可望派駐奧地利。

斯洛伐克 外交部

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