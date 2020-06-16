綠委：駐外名片圖樣應凸顯台灣意象

外交部日前通電所有駐外館處新名片參考圖例，希望統一駐外人員的名片格式，但卻傳出未同意使用「台灣」字樣，引發議論。對此，多位綠委皆表態，盼外交部除了對此議題要說明清楚，也要盡可能地將標示台灣的字眼納入名片的設計中，以凸顯台灣主體性意象。

民進黨立委蔡易餘表示，對外館人員而言，名片是讓外國認識我國的第一步，強力呼籲外交部在名片的格式上要考量到這一點，將台灣、TAIWAN等字眼盡可能納入，避免與中國大陸混淆。

民進黨立委陳亭妃表示，外交部應該訂一個名片格式的「樓地板」規格，也就是至少要符合哪些事項；但是在這「樓地板」之上，如果能夠對我國外交形象提升，甚至透過Taiwan等字眼放進去，以得到其他國家的認同，也希望能有這樣的空間。陳亭妃說，我國外館的名片格式，其實應該更開放，要有更多台灣等字眼可以加入其中。

民進黨立委郭國文表示，此議題外交部處理方式相對有很多謹慎性考量，但例如華航、護照正名問題，都是經過和立院的討論後，才準備有所作為；同樣道理，名片議題上若沒有經過立院充分討論的話，相信外交部會更慎慎處理。

民進黨立委張宏陸說，外館名片未必需要統一格式，但要有能凸顯台灣的意象出現，「那也是代表我們中華民國在對外」。