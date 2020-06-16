市政會議恢復9點開有針對性？ 楊明州：拜託不要政治化

高雄市代理市長楊明州上任後，繼恢復前市長陳菊時代早上8點開晨會，今首日市政會議，也從韓市府的早上10開會，恢復為早上9點開會。楊明州強調，他沒有刻意要跟誰不同，只是根據他個人的作息跟習慣，拜託外界不要政治化。

高雄市政府每周二開市政會議，陳菊任巿長時為早上9點在四維行政中心召開，韓國瑜則改為早上10點在鳳山行政中心開。楊明州今天首次以代理市長身分主持市政會議，恢復過往早上9點在四維行政中心開會。

對此，楊明州今在市政會議前受訪強調，他要跟媒體或社會大眾很誠懇的報告，他沒有刻意要去跟誰不同，完全沒有，只是根據他個人36年來的作息及習慣，他早上8點開晨會，開完晨會接續9點開市政會議，這是時間軸的順序。

楊明州強調，「我真的、真的很誠懇的希望，外界不要把這些辦公室地點、開會時間、換高雄市徽等，把它政治化，只要是我跟韓前市長不一樣，就好像是我有針對性，真的我要拜託大家不要這樣做。」

楊明州在市政會議上致詞表示，他需要跟市府同仁，尤其各區區長拜託，拜託這2個月的時間，幫他共同把市政工作順利推動，「我們的責任就是在這2個月顧市政，為民服務的工作不間斷，順利的交棒給下一位補選上來的市長，這是我們最大的責任，謝謝大家」。