不是口譯哥！政院核定駐美副代表鄭榮俊調任

外交部駐美人事異動，行政院16日核定外交部禮賓處處長鄭榮俊調任美國公使，在外稱駐美副代表；外交部日前已宣布現任駐美副代表黃敏境調任駐洛杉磯辦事處長。

這是鄭榮俊第三度外放華府，根據外交部網站，鄭榮俊在1999年到2000年擔任駐美代表處三等秘書，據了解，因家中有事而中斷外派回台；在2012年至2017年，在駐美代表處先後任簡任一等秘書、副參事與參事。

除了美國，鄭榮俊也曾派駐吐瓦魯大使館、亞特蘭大辦事處，在外交部擔任過禮賓司專委和國傳司副司長，現為禮賓處處長。

在內閣改組過程中，國安會諮委蕭美琴接任駐美代表的呼聲很高，媒體也曾報導駐美代表處政治組組長趙怡翔，可望在蔡英文總統第二任期接任副代表。

行政院已核定由鄭榮俊接任副代表，加上另外一名副代表薛美瑜2017年10月才到任，副代表的異動應該告一段落。