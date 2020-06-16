韓解職振興嘉年華委外標案喊卡 楊明州：程序正義很重要

高雄市前巿長韓國瑜推動的振興購物嘉年華，6月1日開跑，但委外辦理活動的標案第一次招標卻流標，代理市長楊明州上任後立即將委外標案喊卡，改由經發局自行辦理。代理市長楊明州今說，行政程序「正義」很重要，但政策都有延續性，市府不會失信於民，但也要兼顧法令。抽黃金、抽汽車，或許不需要用招標的方式，方式可以檢討。

為在新冠肺炎疫情後，刺激經濟景氣復甦，韓任內的高市府推出振興購物嘉年華，從6月1日起至8月31日，天天抽出5萬元抵用券，周周抽10兩黃金、月月抽汽車，最後還有神秘大獎。

活動經費約5000萬，4900萬採購委外招標，包括抵用券2500萬、獎品2000萬，及給委外廠商的勞務、宣傳等400萬，另100萬則印製抵用券、架設活動網站等。前經發局長伏和中曾說，5000萬振興方案估計可帶來33億的經濟效益。

活動6月1日展開，但同日第一次招標卻流標，6月8日雖有一家廠商投標，原定昨開會審查，但楊明州找相關局處會商後，決定委外招標喊卡，活動原則照辦，但改由經發局自行買黃金、百萬名車等獎品。

活動還未完成招標，就先於6月1日開跑，曾招致不少民進黨議員質疑規避採購法，為挽救韓國瑜聲勢。當時經發局即強調，就算流標也有備案，即改由經發局自行辦理，不影響民眾權益。

對此，楊明州今在市政會議前受訪表示，行政程序的「正義」很重要，他有請法制局協助經發局。但政策都有延續性，對於市民的承諾，市政府一定要做到，但有一部份會檢討，有一部份會繼續辦，最重要的不要失信於民，也兼顧法令。抽黃金、抽汽車，或許不需要用招標的方式，這個方式都可以檢討。

被問到振興券效應評估？楊說，他也沒去住過飯店，沒拿到振興券，目前他也還沒有拿到評估報告，但他強調，配合後疫情時代，除了中央的三倍券，各地方政府為了吸引其他縣市遊客，也都有一些加碼措施，只要能夠促進高雄經濟的振興、觀光，他都支持。