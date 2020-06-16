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蔣萬安要陳其邁兌現登釣魚台釣魚 林飛帆：韓國瑜路線
行政院副院長陳其邁曾在2012年日本擬將釣魚台國有化引起爭議時，在立法院建議前總統馬英九在釣魚台舉辦釣魚大賽，國民黨立委蔣萬安昨日要求陳其邁落實當時主張，並嗆：「我會第一個報名，但我嗆你不敢。」民進黨副秘書長林飛帆今天說，他對蔣萬安有點擔心，不希望蔣走向韓國瑜式的路線跟操作。
林飛帆今天接受周玉蔻專訪，周玉蔻說，蔣萬安說法比韓國瑜說要去挖石油還扯，「釣魚台不是為釣魚的，是要搶韓粉嗎？」
林飛帆說，這不是好的方向，韓國瑜退下來第一件事就是先閱兵凝聚支持者，但對國民黨派系山頭來說有危機感，對國民黨有些人來說，這些韓的支持者要怎麼吸納進來？從韓國瑜被罷免的談話到現在蔣萬安說法，都有一種「韓流的餘波盪漾」，他認為，應該告訴韓國瑜支持者，國民黨不同意韓國瑜路線，選民也做了決定，國民黨應該拉回常軌。
周玉蔻問，韓國瑜如果跑回來選台北市長？林飛帆說，難以想像，可能性不是沒有，台灣選民應該看得非常清楚，台灣選民有分辨能力，如果真的這麼做也是出乎所有人的預料。
周玉蔻也問，「為什麼台北市長柯文哲說下一個要打擊的是他？」林飛帆說，柯常會用鬥爭的邏輯來思考這些問題，他不想評論太多。
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