與蔡壁如關係生變？ 柯文哲反問記者戶籍轉移焦點

台北市長柯文哲與民眾黨立委蔡壁如關係生變？「鏡週刊」今天報導，柯文哲曾對黨內幕僚提到「你們一群男人怎麼鬥不過一個蔡壁如。」甚至下令限縮蔡壁如的黨務指揮權。柯文哲今天出席北市市政會議前，媒體堵訪柯問及「是否與蔡壁如關係生變？」柯文哲先哎呦一聲，表示「我比較關心你(記者)的戶籍在高雄」。

柯文哲兩度問「你(記者)戶籍不是在高雄？24日可以幫我登記一下...」疑刻意轉移焦點。媒體追問，黨是否要修條款對付蔡壁如？柯回「這哪一門子...」媒體再問，是否說一群男人怎麼鬥不過一個蔡壁如？柯則沒有回答。

根據「鏡週刊」報導，跟著柯文哲工作30年的心腹蔡壁如，在民眾黨2月成功進軍國會後，柯蔡主僕關係降溫。媒體報導，柯曾對著其他幕僚直言「你們一群男人怎麼鬥不過一個蔡壁如。」甚至下令要蔡「除了組織部的事之外，其他統統都不要管」柯文哲似乎有意要削弱蔡的黨務權限。不過對於是否關係生變？柯文哲今天沒有正面回應。