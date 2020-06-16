否認外館名片禁用台灣 政院將組專案小組討論涉外業務

媒體報導，外館名片將統一格式且禁用台灣，行政院發言人丁怡銘今表示並無此事，且經過國人長期努力，台灣的民主發展、經濟成長和最近防疫的表現，都讓世界看見，不過相關包括華航名稱、護照樣式與駐外人員名片樣式等，涉及國家整體事務以及各部會對外業務，政院會組成專案小組來處理，將跨部會討論後再行定案。

丁怡銘指出，外館名片格式的原則行之有年，近期應國會議員要求統一外館名片標準格式。因此外交部發送相關圖例給駐外單位，是作為最新設計前的參考。

另針對媒體報導不准使用「台灣」一事，丁怡銘表示並無此事，經過國人長期努力，台灣的民主發展、經濟成長和最近防疫的表現，都讓世界看見。駐外人員對外代表國家，最重要的就是持續提升台灣的國際能見度。事實上在所有邦交國和部份非邦交國，使用中華民國（台灣）已是正式對外文書用法。在無法使用正式國名的外館，則有使用上的彈性。

丁怡銘強調，相關事務，包括華航名稱、護照樣式與駐外人員名片樣式等，由於涉及多部會的整體對外業務，政院將組成專案小組來處理，專案小組若有結論，會再行對外公布。

國民黨立委陳以信今則在臉書表示，先前在立法院國防外交委員會質詢後，外交部擬統一外館名片使用格式，這不是壞事，而是早該做的事。畢竟國家對外人員的名片，就是國家象徵的一部分，本來就該有一致性的作法，相信各國都是如此。