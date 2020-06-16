駐外名片禁止印「台灣」？外交部：非事實

外交部日前通電所有駐外館處，新名片參考圖例，希望統一駐外人員的名片格式。但卻傳出未同意使用台灣，引發議論。對此，外交部發言人歐江安表示，目前在所有邦交國和部份非邦交國，使用中華民國（臺灣）已是正式對外文書用法。在無法使用正式國名的外館，也有部份使用上的彈性。媒體報導稱不准使用「台灣」，並非事實。

媒體報導，外交部通電駐館，律定駐外人員名片用國旗、國徽、梅花、外交部部徽等圖案，有外館人員質疑，這是針對在名片上自行印製台灣的外交人員，要求改正。

歐江安表示，外交部對外館名片格式的原則行之有年，近期應立法委員要求統一外館名片標準格式。因此外交部發送相關圖例給駐外單位，作為最新設計的參考。

歐江安說，外館名片設計一致化及強化方便使用等相關議題，涉及國家整體對外事務與各部會的協調。有關設計案，外交部將與其他部會討論後再行定案。