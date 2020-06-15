畢業生賀禮到！上工滿3個月勞動部就幫你加薪2萬元

勞動部「青年就業獎勵計畫」今上路。今年(108學年度)應屆畢業的15至29歲青年，只要持續受僱於同一雇主滿三個月，勞動部便提供兩萬元的就業獎勵金；滿六個月，還會加發一萬元。等於畢業生進入職場，上班滿六個月便可加薪三萬元。勞動部估計，預計可幫助逾11萬名的社會新鮮人。

勞動部於六月四日行政院會報告「應屆畢業青年就業措施」，規劃透過「衝就業」、「練專長」、「興僱用」策略，陪伴青年從校園順利接軌職場；昨依據「衝就業」面向啟動「青年就業獎勵計畫」。

勞動部勞動力發展署就業服務組長陳世昌表示，疫情影響青年求職意願，但台灣景氣已經復甦，為了鼓勵應屆畢業生不因疫情卻步職場，因此推出「青年就業獎勵計畫」，鼓勵初次求職的社會新鮮人。此一計畫排除包括未在今年九月底前取得畢業證書的青年、自營工作者、打工族(部分工時)、公職，以及參加青年職得好評、青年就業儲蓄方案的青年。

根據此一計畫，應屆畢業青年於6月15日至9月30日間就業，連續受僱於同一雇主滿90日，一次發給兩萬元就業獎勵金；如持續受僱於同一雇主滿180日，再加發一萬元，合計最高發給三萬元。

另外，考量青年於畢業前可能已陸續開始尋職就業，並參考「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」施行日期，將1月15日至6月15日間期間就業且持續受僱中(自6月15日起算受僱期間)的青年，也納為適用對象。

今年應屆畢業生預估28萬人，扣掉升學、服役、公職等約19萬名投入職場。陳世昌指出，根據往年就業流向推估，扣除部分工時者，約有11萬人會在畢業三個月內找到工作，可享有此項獎勵金。此一計畫預算為24億，但不管畢業青年有多少，只要穩定就業，都可以拿到獎金，不受預算規模影響。

此外，為鼓勵青年投入缺工嚴重的特定製造業和照顧服務業工作，勞動部也推動「特定行業就業獎勵津貼」。青年經公立就業服務機構諮詢及推介至特定製造業或照顧服務業工作，於同一雇主連續就業達卅日，每月發給5千元至7千元的就業獎勵，最長發給18個月，最高發給10萬8千元。因此，加上青年就業獎勵計畫，應屆畢業生最高可拿到13萬8千元的就業獎勵。

勞動部指出，應屆畢業青年可先到台灣就業通網站登錄參加「青年就業獎勵計畫」，在連續受僱於同一雇主的三個月內，備妥身分證、畢業證書、工作證明文件、帳戶等資料，透過電子方式傳送、郵寄或親送到工作所在地的勞動部勞動力發展署所屬分署提出申請。審查通過後，就業獎勵金會直接匯入青年指定金融帳戶。