革黃復興救黨？ 資深黨員有異見

「黃復興為國民黨盡忠盡力，不該成為改革的箭靶！」針對黃復興黨部可能轉型為委員會，一位資深黨員不滿表示，美國政黨內一堆國會議員都是退伍軍人出身，國民黨不要因吸引不到軍人支持，就把黃復興黨部改掉。資深黨工徐新生受訪時也直言，國民黨應該著重發展青年組織、吸引年輕人，而不是犧牲忠誠於黨的黃復興黨部。

國民黨主席江啟臣上任後力推黨內改革，改革委員會將於19日提出總結報告，在「組織改造」將有重大變動，一旦通過決議，過往屬於特種黨部的黃復興黨部，將轉型成「退伍軍人委員會」，增設為一級黨務機關。

應鼓勵年輕軍人入黨

一位軍方出身的資深黨員表示，多年來黃復興其實都只是輔選的角色，只要黨發動投誰就忠心的支持，但是現在卻變成被改革的對象，真是從何說起？他認為應該檢討的是國民黨的組織。他以美國國會舉例，45歲的肯塔基州民主黨籍參議員麥格達斯在退伍前，是海軍陸戰隊戰鬥機女飛行員，服役了20年；同為民主黨籍、伊利諾州參議員達克沃斯也曾在陸軍服役。

他感慨提到，已逝的亞利桑納州參議員、曾代表共和黨參選總統、打過越戰的麥肯，就是軍人參政的最好例子。他說，美國不分黨派都有軍人從政，而且有年輕人願意參與、發展得很好，國民黨也應該仿效美國，吸引年輕的退伍軍官參政，推出立委，專注投入國安與退休軍人福利。

問題在黨本身

曾在國民黨任職多年，也是黃復興黨員徐新生直言，黃復興黨部屢遭外在環境的歧視，可是黃復興向來都是配合動員的角色，卻成為國民黨改革的箭靶。他說，如果國民黨當初總統進行黨內初選，覺得黃復興黨部人太多，無法真實反映民意的話，可以調整初選機制，而不是敗選以後將黃復興棄若敝屣，針對性的改革。

「要吸引年輕人就要發展青年組織，怎麼會是捨棄我們這些老兵呢？」他感嘆，當年要國民黨、政、軍全面退出媒體、學校，國民黨就乖乖退出，可是民進黨這幾年來很快就進來，在學校成立許多青年組織，實際上就是政黨進入學校，國民黨自己無法吸引年輕人是黨的問題，應該是強化青年組織發展，怎麼會拿黃復興開刀？

不會反對改革

國民黨黨員、國安局退休空軍上校郭克勇曾在投書中不滿痛批，比起國民黨沒有真心誠意善待黃復興，民進黨執政期間，反而是黃復興最亮麗的時刻，從院長、部長、國營事業到駐外大使，任用的人數之多，職務之高，遠遠超過國民黨。他感慨：「黃復興已經為國民黨犧牲軍人年改了。」

他呼籲黨內青壯派，不妨在改造過程中深思。相信黃復興們絕不會反對「求新求變、貼近民意」的改革，雖然黃復興黨員年華已逝，但愛黨之心絕不亞於青壯黨員。如今不幸身處在兩黨選前選後夾殺下，不免有所怨言，黨內改革派不能視為「情緒勒索」，應給予原諒並積極溝通，「我們只不過是要個尊重而已。」

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