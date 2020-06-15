遭轟未捍衛釣魚台主權 謝長廷：完全錯誤

日本石垣市提案要將釣魚台列嶼改名為「登野城尖閣」，預計本月22日議決，引發爭議。我駐日代表謝長廷今透過臉書指出，有些人指責說他們軟弱沒有堅持主權或不敢抗議，是完全錯誤的報導。

謝長廷指出，對於釣魚台，台灣、日本、中華人民共和國都主張有主權，互不相讓，從未妥協。一方有風吹草動，其他兩方都會在第一時間聲明主張權利或是抗議，避免造成事實或默認，影響未來權利主張。但這種抗議或主張通常是向對方表達留下紀錄，而非在國內召開記者會。

謝長廷說，這次日本沖繩縣石垣市議會提案擬將「登野城」改為「登野城尖閣」，雖然6月22日才會通過，但駐日代表處第一時間已經二次表達嚴正聲明和立場在案。而宜蘭縣議會搶先一步通過將釣魚台改名為「頭城釣魚台」，日本方面一樣提出表達嚴正異議。

謝長廷說，台日雙方都知道這是地方議會的行為，非中央政府所為，所以互相自制，沒有訴諸國內媒體，或鼓動民族情緒，以避免破壞友好合作的關係，有些人指責他們軟弱沒有堅持主權或不敢抗議，是完全錯誤的報導。