政院核定 交通部公路總局長由許鉦漳真除
奉行政院核定，公路總局局長由該局副局長許鉦漳陞任，觀光局長由該局副局長張錫聰陞任。交通部說，兩位局長資歷完整且具高度專業，相信上任後必能駕輕就熟，發揮管理與協調長才，並能以積極創新思維推動業務。
新任公路總局許局長現年63歲，國立中興大學水土保持學系畢業，69年公務人員高等考試水土保持類科及格，歷任本部臺灣區國道高速公路局拓建工程處副處長、南區工程處處長、中區工程處處長、北區工程處處長、總工程司、公路總局副局長等職務。
新任觀光局張局長現年62歲，國立中山大學公共事務管理研究所碩士，73年特種考試警察人員考試乙等考試行政警察人員及格，歷任本部觀光局專門委員、副組長；南投縣政府交通旅遊局局長、農業局局長；觀光局組長、主任秘書、副局長等職務。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言