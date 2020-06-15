政院核定 交通部公路總局長由許鉦漳真除

或許有人會認為作者下此結論過於武斷，甚至是在韓國瑜解職當天所營造出的「離情可用」，應能同步轉移到次任補選市長候選人身上。也因為如此，對部分藍營內部、政治評論家，甚至是民眾黨主席柯文哲，所拋出的「藍白合作」議題嗤之以鼻，認為可能會造成藍營選票被民眾黨吞併，因此理應提出自身候選人與民進黨的候選人捉對廝殺。但國民黨忘了一點，除了民進黨在高雄的基本盤「之外」，國民黨是在年輕人選民身上討不到任何一點好處！

2020-06-15 12:59