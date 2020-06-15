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游淑慧抨擊陳其邁與陳致中貪汙共犯 兩人回應了

聯合報 / 記者林麗玉蔡孟妤／台北即時報導
國民黨北市議員游淑慧今天在臉書貼文說，貪汙問題一直都是雙陳(陳其邁、陳致中)不願面對的話題。圖／北市議員游淑慧提供
國民黨北市議員游淑慧今天在臉書貼文說，貪汙問題一直都是雙陳(陳其邁、陳致中)不願面對的話題。圖／北市議員游淑慧提供

高雄市長補選將在8月15日舉行，國民黨北市議員游淑慧今天在臉書打「貪二代」。並貼出陳其邁與前總統陳水扁總統之子、高雄市議員陳致中的照片。游淑慧臉書貼文說，「只是貪二代？或根本是貪汙共犯？」「貪鈔票、騙選票」，是一場買空賣空的無本生意。

國民黨北市議員羅智強日前諷，建議陳其邁當上高雄市長後，與前市長陳菊每年固定「雙陳論壇」，討論貪汙除罪化。游淑慧今天也在臉書打「貪二代」。游表示，貪汙問題一直都是雙陳(陳其邁、陳致中)不願面對的話題，而當今天媒體問到陳其邁「貪二代」的爭議時，他只以關注市政來輕輕帶過。

游說，她知道陳其邁和陳致中的支持者或許會以「這是上一代的事」來緩頰 ; 然而選民應該還是想問兩個問題，包括雙陳的貪汙總額到底有多少，沒人知道 ; 可是已被發現、被判刑的部分，他們「有繳回」嗎？另外，陳其邁和陳致中「有沒有用」爸爸貪汙來的錢來選舉？若明知而且繼續使用貪汙所得，不等於也是共犯？。游說，「貪鈔票、騙選票」，是一場買空賣空的無本生意。

陳致中受訪避談，他反擊國民黨說，「國民黨開始打烏賊戰，我覺得市民會厭煩，如果他們真的重視高雄，請他們多花一點心思在高雄市政發展的議題上吧！」

陳其邁在台北參訪台灣人工智慧實驗室（Taiwan AI Labs）時，也受訪表示，一年多紛紛擾擾已經很多了，把時間、力氣花到怎麼樣讓高雄更好，讓整個政策的發展、城市的發展能夠聚焦，這個比較重要。

陳其邁 貪汙 陳致中

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