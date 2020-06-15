江啟臣拜會AIT 酈英傑：樂見國民黨在華府重設代表處

國民黨主席江啟臣今天拜會美國在台協會（AIT）台北辦事處，會晤處長酈英傑。會中雙方針對兩國疫後經濟振興合作、雙邊政黨外交等多項議題廣泛交換意見。酈英傑樂見國民黨在華府重新設立代表處，以增進雙方即時溝通以及合作。

國民黨稍後發出新聞稿指出，江啟臣上午在副秘書長黃奎博、國際事務部主任李大中的陪同下，前往台北辦事處與酈英傑會晤。今年三月酈英傑曾赴國民黨中央拜會江啟程，當面恭賀他當選黨主席，會後雙方約定擇期再會。

這次江啟臣回訪，受到美方高度重視，除了酈英傑親自接待，亦有AIT政治組、經濟組官員作陪。會中江啟臣等人針對兩國疫後經濟振興合作、雙邊政黨外交以及城市交流等多項議題，和美方廣泛交換意見。

江啟臣向美方表示，國民黨期待美方能以實質行動支持我國追求自由、民主與人權等普世價值的信念；國民黨未來會強化政黨外交，並繼續支持緊密台美關係的悠久傳統。

酈英傑則表示，美方一向把台灣視為可靠的貿易夥伴，國民黨14個執政縣市與美國地方政府合作交流，對雙方均有利。他也樂見國民黨在華府重新設立代表處，以增進方即時溝通以及合作。

事實上，過去身為國際關係學者的江啟臣上任後非常重視國際化與國際連結。今年五月國民黨先後舉行兩場外交及兩岸立場說明會，邀請各國駐華使節來參加，廣受好評。另外，江啟臣和國民黨中央也開始透過推特向國際發聲。江啟臣此次回訪酈英傑，對於國民黨在促進雙方互動、推動政黨外交等方面，具有重要意義。