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裝備汰新 蔡英文宣示提升警察執勤安全

聯合報 / 記者丘采薇／台北即時報導
蔡總統說，在這個特別的日子，「讓我們共同感謝警察的辛勞，一起向警察致敬。」。聯合報系資料照／記者潘俊宏攝影
蔡總統說，在這個特別的日子，「讓我們共同感謝警察的辛勞，一起向警察致敬。」。聯合報系資料照／記者潘俊宏攝影

今天是警察節，蔡英文總統一大早與行政院長蘇貞昌到警政署表揚績優員警。蔡總統稍早在臉書上指出，她要向所有堅守崗位的警察同仁報告，政府已經全力推動「警用無線電汰換更新專案」及「精進員警執勤安全方案」，透過更新、更好的裝備，以及更貼近真實情境的訓練，提升警察的執勤安全。

蔡總統說，這些重要項目，她已經交代內政部和警政署必加速辦理，並請行政院多給予支持。她的原則很明確，第一線的警察同仁，值得受到更完整的福利照顧，也值得擁有更充足的後勤支援。每一位警察同仁，都是維持社會安定的重要力量，不僅維護治安、打擊犯罪，最近在防疫期間，也全力配合支援疫調、查緝假訊息和違法囤積物資，是「防疫國家隊」的好隊友。

蔡總統說，在這個特別的日子，「讓我們共同感謝警察的辛勞，一起向警察致敬。」

警察 行政院 假訊息

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