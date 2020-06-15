罷免陳致中提供連署點 她：不要看扁我們前鎮小港居民

罷免陳致中社團從本月10日成立迄今，人數已增加到近6千多人，挺韓杏仁哥吳育全昨在臉書公布罷免連署點，指「不要讓嫖蟲笑我們傻！」號召前鎮、小港罷起來；提供該連署點的高雄市前議長朱安雄之女朱挺玗，則指出「讓我們目標一致的罷免陳致中！不要老是去台北被人笑，不要讓陳水扁看扁我們前鎮小港的居民！」

朱挺玗昨天在臉書發文表示，看網路的朋友們自主性的發動起罷免陳致中，心裡覺得他們竟然比我們這些參與政治的還要主動和熱血！但迫於大家都有上班還有商家害怕被處理，她就先提供前鎮服務處做一個連署點。

朱挺玗指出，原因無他，就是覺得若民進黨要讓天下唯恐不亂，那就一起亂吧！雖然她屬性是國民黨，但也實在看不下去黨內的怯戰和沒有培養在地人才的文化；於是，就這樣吧，「讓我們目標一致的罷免陳致中！不要老是去台北被人笑，不要讓陳水扁看扁我們前鎮小港的居民！」

朱挺玗說「我不是發起人，我只是提供連署點！謝謝一群默默發起的在地人」，暫時先把已經連署的連署書送到這，服務處會統一先整理，並隨時更新數量；若沒有連署書的人，有人已經認購8000份星期二送達，再來領取或現場連署即可。

杏仁哥昨（14）日在臉書呼籲「一個貪污的家庭，一個嫖妓的議員，罷免他夠正當性了吧！我們為正義罷起來吧」。杏仁哥也貼出「誠摯終結站」圖卡，「前鎮小港罷起來，罷免陳致中連署代收處」為「高雄市前鎮區新生路32號，鎮南宮牌坊旁」，該地點就是朱挺玗所提供。

對此，陳致中昨表示，平常心面對，議員最重要的工作就是問政監督以及基層服務，致中會兢兢業業、竭心盡力去做，期勉自己勿負選民所託，如有未盡的地方，也感謝鄉親不吝提點鞭策，讓致中不斷惕勵檢討改進。面對人民，政治人物必須永遠保持最大的謙卑之心。