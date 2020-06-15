張雅琴嗆韓國瑜：為何不敢講中共暴政？ 你連屁都不敢放

高雄前市長韓國瑜在「真愛高雄 珍重再見」告別音樂會致詞說「仇恨和對立所創造和產生的民主，是披著民主外衣的暴政」，資深主播張雅琴在節目上表示對韓國瑜這句話非常的失望，要求他對這句話道歉，痛批韓為何不敢批評中共六四天安門屠殺是暴政，更說：「你連ㄆㄧ四聲都不敢放！」

主播張雅琴在6月12日晚間節目指出，任何一個政治人物，要為自己說的話負責，韓國瑜說台灣民主是暴政，是打擊台灣形象，必須為此道歉；一個前任高雄市長，說台灣民主是暴政，這像話嗎？臨走之前還刺台灣一刀，到底是為誰而刺？

張雅琴質疑韓國瑜，為什麼不順便加碼說中國呢，中共的天安門屠殺是不是暴政，為什麼不敢講，「你連ㄆㄧ四聲都不敢放」，還有香港警察打人是不是暴政，竟然說台灣民主是暴政；並指這跟韓國瑜面對罷韓結果一樣，前一天說會坦然接受，隔天就說是不公不義的選舉。

張雅琴要求，韓國瑜市長必須更正跟道歉，一個當選過立委的人、當選過市長的人，竟然說台灣民主是暴政，「這句話你能夠吞得下去嗎？我沒有辦法吞下去」；國際上媒體對台灣的報導，尤其是美國跟歐洲在感謝台灣的時候，他們都說台灣是民主的燈塔、台灣是自由民主的象徵，台灣不能被中共給吃掉，否則的話，世界就會有損失。

張雅琴說，「全世界的人都說台灣民主好，結果我們曾經選過總統的韓國瑜前市長，竟然說我們的台灣民主是暴政，他都沒有講中國是暴政，我真的吞不下去」；這個事情，跟他已經下台沒有關係，既然在下台前講這句話，請趕快講更正，不更正的話，大家沒辦法接受。

張雅琴找出去年12月21日的資料，指出當時韓國瑜對於反罷韓的遊行說：「台灣的發展很成熟，我對台灣民主政治很有信心」，質問韓「你很奇怪」，那時候這樣講， 現在又這樣講，愛怎麼講就怎麼講，這不是跟共產黨很像嗎？不覺得嗎？